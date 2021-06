Fluminense sai atrás, mas consegue o gol nos acréscimos e empata contra o Red Bull Bragantino Mesmo atrás do placar, o Tricolor Carioca foi para cima do time de Bragança Paulista, marcou dois gols e levou um ponto para o Rio de Janeiro

Na noite deste domingo, Red Bull Bragantino e Fluminense empataram por 2 a 2, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Evangelista e Artur marcaram para a equipe paulista, e Caio Paulista e Abel Hernández deixaram tudo igual. Atrás do placar, o time misto de Roger Machado foi para cima do adversário, pressionou, e, nos acréscimos, conseguiu garantir um ponto.

O Red Bull Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h30, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena. Já o Fluminense recebe o Santos na próxima quinta-feira, às 19h, no Maracanã.

MARCOS FELIPE FALHA, E LUCAS EVANGELISTA APROVEITA

O Red Bull Bragantino começou melhor e criou a primeira boa chance da partida. Logo aos quatro minutos, Lucas Evangelista enfiou boa bola para Ytalo, que invadiu a área pelo lado direito, passou pela marcação e cruzou para a área. Para sorte do Fluminense, Egídio apareceu na hora certa e fez o corte providencial que afastou o perigo – Artur estava livre para finalizar.

Contudo, um minuto depois, o RB Bragantino abriu o placar. Marcos Felipe saiu mal jogando com os pés, e a bola caiu no pé de Lucas Evangelista já no campo de ataque. Em rápida troca de passes, o camisa 8 tocou para Claudinho, que passou para Ytalo abrir o jogo para Lucas Evangelista. O volante enche o pé e não perdoa o erro do goleiro tricolor.

NA TRAVE!

O Fluminense não sentiu o gol e foi para cima da equipe paulista. Praticamente durante os 12 minutos até os 20, o Tricolor ficou no campo de ataque em busca do empate. A melhor chance, porém, só veio aos 39 minutos. Depois de cobrança de escanteio de Egídio, Abel Hernández subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no travessão. No rebote, Caio Paulista tentou uma bicicleta, mas não tinha ângulo para mandar a bola na direção do gol.

> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

FLU FALHA DE NOVO, E O RB BRAGANTINO AMPLIA



O Fluminense cometeu mais erros bobos na partida, que permitiram a equipe de Bragança Paulista chegar ao ataque com mais efetividade. Aos 25 minutos, Nino saiu mal, e a bola sobrou para Claudinho, que lançou Artur. O camisa 7 encontrou Aderlan sozinho, que bateu forte, mas sem direção.

Aos 47 minutos, o Flu cometeu mais um erro e, dessa vez, o Red Bull Bragantino aproveitou. Caio Paulista se enrolou sozinho com a bola, e Jadsom recuperou a posse para a equipe paulista. Depois de uma rápida troca de passes, Ytalo lança Artur, que venceu Marcos Felipe e ampliou a vantagem.

FLUMINENSE VOLTA LIGADO

Logo depois da volta do intervalo, aos três minutos, o Tricolor das Laranjeiras criou uma grande chance para diminuir o placar. Depois da cobrança de falta de Egídio, Abel Hernández aparece sozinho e cabeceia a bola no travessão do goleiro Cleiton. No entanto, o bandeira levantou a bandeira e invalidou o lance.

Poucos minutos depois, foi a vez do RB Bragantino dar bobeira. Claudinho errou o passe e perdeu a posse. A bola cai nos pés de Abel Hernández, que consegue finalizar, mas para nas mãos de Cleiton.

JOGO ABERTO

O Fluminense conseguiu construir mais uma boa chance aos 20 minutos da etapa final. Caio Paulista lançou Bobadilla em profundidade, o centroavante fica cara a cara com Cleiton, tenta o drible, mas não consegue. No rebote, Abel Hernández aparece e tenta a finalização. Mesmo sem goleiro, a bola saiu por cima do gol.

Minutos depois, o Red Bull Bragantino conseguiu a resposta. Wellington perdeu a bola na entrada da área, Helinho recuperou e enfiou para Claudinho. O camisa 10 do time paulista invadiu a área pela esquerda e tentou encobrir Marcos Felipe, mas a finalização saiu com muita força e a bola passou por cima do gol.

SAI O GOL DO FLUMINENSE

Depois de inúmeras tentativas, o Tricolor finalmente encontrou o caminho das redes. Após cobrança de escanteio de Egídio, Bobadilla desviou e deixou Caio Paulista numa boa para fazer o gol do Fluminense. O escanteio, inclusive, surgiu depois de uma finalização do próprio camisa 70. Na reta final de jogo, a equipe carioca pressionou, mas não conseguiu o empate.

NO APAGAR DAS LUZES, O EMPATE

O Fluminense, que tanto pressionou, foi premiado com o gol do empate. Aos 46 minutos do Nenê enche o pé da entrada da área e a bola bate na mão de Fabrício Bruno. Leandro Pedro Vuaden marcou o pênalti, e, na cobrança, Abel Hernández garantiu o empate do Tricolor Carioca.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 x 2 FLUMINENSE

Data/Hora: 13/06/2021, às 20h30

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Gols: Lucas Evangelista (1-0) (05’/2ºT), Artur (2-0) (47’/2ºT)

Cartões amarelos: Natan, Jadsom (BGT), Luiz Henrique, Roger Machado (FLU)

Cartões vermelhos: –

> Veja a tabela do Brasileirão

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan (Fabrício Bruno 18’/2ºT) e Luan Cândido (Weverson 00’/2ºT); Jadsom (Raul 18’/2ºT), Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho (Cuello 38’/2ºT) e Ytalo (Ligger 38’/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari 34’/2ºT), Nino (Manoel 46’/2ºT), David Braz e Egídio; Wellington (Nenê 34’/2ºT), Yago Felipe e Ganso (Bobadilla 17’/2ºT); Caio Paulista, Luiz Henrique (Kayky 17’/2ºT) e Abel Hernández. Técnico: Roger Machado

