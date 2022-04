Fluminense roda elenco, consolida importância de reservas e faz valer mercado agitado para 2022 Tricolor venceu o Carioca com metade das partidas utilizando a equipe reserva e dá primeira amostra da importância do elenco

Depois de várias temporadas com elencos mais limitados, o Fluminense mudou o perfil dos reforços para tentar ser protagonista nas principais competições da temporada. E encorpar o elenco acabou sendo fundamental para a ótima campanha que culminou no título do Campeonato Carioca. Com dificuldades financeiras, o torcedor precisou se acostumar com nomes diferentes do que teve nos tempos de Unimed, parceria que terminou no final de 2014. Para 2022, porém, o cenário mudou. Quem chegou acabou sendo essencial para o fim do jejum de 10 anos, deixando o poderoso Flamengo para trás.

O grande objetivo no horizonte era a disputa da Libertadores, sonho que acabou com a eliminação na terceira fase para o Olimpia (PAR). No entanto, voltar a ser campeão do Carioca também era uma prioridade, concretizada neste sábado. Foram oito reforços contratados para a primeira parte da temporada. O goleiro Fábio, o volante Felipe Melo, os atacantes Germán Cano e Willian Bigode, os laterais Cristiano e Pineida, o zagueiro David Duarte e o meia Nathan desembarcaram nas Laranjeiras e somente os dois últimos tiveram poucos minutos.

O perfil que se manteve foi por nomes que estivessem sem contrato ou chegassem por empréstimo, mas Cristiano, por exemplo, foi uma compra alta, custando cerca de R$ 9 milhões. Com uma folha salarial maior, a cobrança também aumentou e a necessidade por novas receitas é grande. Não à toa o clube vendeu o jovem Luiz Henrique por 13 milhões de euros (R$ 72 milhões) totais, incluindo o valor fixo e bônus.

E MAIS:

RESERVAS IMPORTANTES

O Fluminense precisou se dividir entre a disputa do Carioca e da Libertadores nesta primeira parte da temporada. Por isso, o técnico Abel Braga optou por poupar os titulares em diversas oportunidades. Nas 14 partidas disputadas na competição, em metade delas a equipe foi mista ou formada apenas por jogadores que normalmente ficam no banco ou nem são relacionados. Esse Flu “B”, inclusive, protagonizou algumas das melhores atuações do ano.

Foi com essa força também que nomes como Fábio, Jhon Arias, Martinelli e Paulo Henrique Ganso foram ganhando força para se tornarem titulares. Até Germán Cano começou como reserva, mas acabou virando a referência de ataque com a lesão de Fred em fevereiro. Mesmo assim, os jogadores que saem do banco costumam dar mais resultado do que aqueles que iniciam os jogos.

Depois de vencer o Flamengo, o Fluminense inicia na próxima segunda-feira a preparação para estrear na Copa Sul-Americana na quarta, às 19h15, contra o Oriente Petrolero (BOL), no Maracanã. No sábado, dia 9, já é dia de atuar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Santos, também em casa.

E MAIS:

Saiba mais