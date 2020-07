Fluminense repete 2017 e melhora aproveitamento em clássicos no Carioca Tricolor teve três vitórias, dois empates e três derrotas em 2020, com 10 gols marcados e sete sofridos nessa primeira parte da temporada

O Fluminense melhorou o rendimento em clássicos em 2020. Com boas partidas contra Botafogo, Vasco e Flamengo, especialmente nas finais da Taça Rio e do Campeonato Carioca, o Tricolor teve um dos melhores aproveitamentos dos últimos anos e se igualou a 2017, quando também conquistou três vitórias, dois empates e três derrotas. Nesta temporada, foram 10 gols marcados e sete sofridos.

Os maiores artilheiros do Tricolor nos confrontos contra os rivais foram Evanilson e Nenê, com três gols cada. Wellington Silva, Gilberto, Luccas Claro e Fernando Pacheco balançaram a rede uma vez cada. Neste ano, a equipe saiu com o título da Taça Rio, assim como em 2018. Em 2017, conquistou apenas a Taça Guanabara e foi vice-campeão do Carioca perdendo para o Flamengo, como em 2020. O último título do Estadual veio em 2012.

Em 2019, o Tricolor um dos piores aproveitamentos da história. Em sete clássicos no Estadual, uma vitória, um empate e cinco derrotas sofridas. A equipe, à época treinada por Fernando Diniz, fez seis gols e levou nove. No ano anterior, foram duas vitórias, três empates e uma derrota em seis partidas. Dez gols marcados e quatro sofridos.

Em 2017, o Fluminense terminou o Carioca com três vitórias, três derrotas, dois empates, 15 gols marcados e 12 sofridos. Um ano antes, em 2016, o Fluminense não venceu clássicos no Estadual. Foram quatro derrotas e dois empates, com apenas dois gols feitos e sete sofridos. Em 2015, foram disputadas cinco partidas. O Flu teve três derrotas e duas vitórias. Fez seis gols e levou oito.

O desafio agora será manter a boa média, ao menos com atuações mais convincentes, ao longo do Campeonato Brasileiro. No século, o Flu só teve um aproveitamento superior a 50% em duas temporadas, de 2005 e 2012. Em dez delas, ficou abaixo dos 40%.

Depois do vice-campeonato do Carioca, o Fluminense está de folga até segunda-feira, quando se reapresenta para iniciar a preparação para o Brasileirão.

