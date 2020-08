Fluminense reencontra o Grêmio pelo Brasileirão e relembra grande atuação na Arena em 2019 Equipe volta a jogar no Rio Grande do Sul após vitória épica na última edição do Campeonato Brasileiro. Em 2019, o Tricolor derrotou a equipe gaúcha por 5 a 4

Após quatro meses de interrupção por causa da pandemia, o Brasileirão terá seu início neste final de semana. E o Fluminense estreia contra o Grêmio, na Arena, local onde teve a sua melhor apresentação na última edição do campeonato. No ano passado, o Tricolor derrotou o time gaúcho por 5 a 4, em um jogaço, repleto de viradas e muita emoção.

Apesar da derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca, a equipe chega com saldo positivo e deixou uma boa impressão no final da competição. Pela decisão da Taça Rio e no primeiro jogo da final do estadual, o time teve uma bela atuação sobre o então time dirigido por Jorge Jesus. Já nos amistosos contra o Botafogo, a equipe não perdeu (1 a 0 e 1 a 1).

Para o confronto deste domingo, o técnico Odair não deverá contar com o lateral-direito Gilberto, que foi vendido ao Benfica, do recém-contratado Jorge Jesus. Para o lugar dele, Igor Julião deve ir a campo e ter nova chance entre os titulares.

Além de Gilberto, o comandante tricolor terá os desfalques de Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan, que estão lesionados. Por outro lado, Fred e Fernando Pacheco foram liberados pelo departamento médico e devem ficar no banco, assim como os jovens André e Luiz Henrique.

Um confronto repleto de emoção e uma vitória épica

Em 2019, no dia 5 de maio, o Fluminense visitou o Grêmio, na Arena, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nem os mais otimistas torcedores imaginariam uma vitória épica diante das circunstâncias. Com 21 minutos de jogo, o time gaúcho abriu 3 a 0 no placar com gols de André, Everton e Jean Pyerre.

Perante a um público de quase dez mil torcedores, o Fluminense, do então técnico Fernando Diniz, reagiu e descontou com Yony González e Luciano anda no primeiro tempo. Na etapa final, Matheus Fernandes empatou e Pedro virou a partida. Por fim aos 38, o zagueiro Kannemann voltou a empatar o jogo, mas, de maneira heroica, Yony González garantiu a vitória do Flu.

Confira o histórico do confronto

No Total

Grêmio: 34 vitórias

Empate: 22 vezes

Fluminense: 27 vitórias

Gols Grêmio: 107

Gols Flu: 94

Na casa do Grêmio

​Grêmio: 24 vitórias

Empate: 6 vezes

Fluminense: 10 vitórias

Gols Grêmio: 67

Gols Flu: 40

