Fluminense reencontra Léo Moura e tenta passar por rival invicto em 2020

O Fluminense terá uma grande missão nesta quarta-feira, às 19h15, no Maracanã. Além de buscar a vaga à terceira fase da Copa do Brasil, o clube carioca tentará derrubar a invencibilidade do Botafogo-PB na temporada. Se bem que a classificação poderá vir mesmo sem vitória no tempo normal. Em caso de empate, a vaga vai ser definida nos pênaltis.

O Botafogo realizou 11 jogos por Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano e Copa do Brasil e obteve cinco vitórias e seis empates. O clube tem em seu elenco os experientes Léo Moura (lateral) e Felipe (goleiro), que vestiram a camisa do rival Flamengo. No domingo empatou fora com o São Paulo Crystal por 1 a 1 pelo Estadual, no qual está com 11 pontos no Grupo A, liderado pelo Atlético Cajazeiras com 14.

No Fluminense, a vaga servirá de afirmação ao técnico Odair Hellmann e também para aliviar o caixa, uma vez que a classificação dará premiação de R$ 1,5 milhão. Na estreia na Taça Rio, o segundo turno do Carioca, no domingo, o time goleou o Madureira por 5 a 1.

Odair terá as voltas de Henrique e Nenê. A dupla foi poupada no fim de semana e, agora, retornará nas vagas de Hudson e Yago. No ataque, Marcos Paulo foi bem, marcou dois gols no Madureira e poderá pegar a vaga de Fernando Pacheco. Já Paulo Henrique Ganso treinou normalmente após sentir dores no joelho direito e será reavaliado antes da partida.

“Com certeza temos uma responsabilidade maior do jogo. Mas não podemos desmerecer a equipe do Botafogo-PB, que ainda não perdeu esse ano. Vamos trabalhar sério, estamos vindo de dois jogos consecutivos. Vamos buscar manter o ritmo”, disse o atacante Evanílson.

No Botafogo, o técnico Evaristo Piza terá a volta de Léo Moura, poupado no jogo contra o São Paulo Crystal. Felipe está com uma lombalgia e sequer viajou para o Rio. Samuel Pires será o goleiro titular. O polivalente Enercino e o atacante Kelvin, também lesionados, estão fora.

“Vai ser um jogo de bastante leitura. Jogamos o jogo. E não vai fugir muito da tônica. Claro que não vou poder sair de peito aberto. O Fluminense, com o apoio da torcida, não vai segurar a partida. A gente não vai abrir mão também disso”, garantiu Evaristo Piza.