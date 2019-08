Fluminense recebe Corinthians pela Copa Sul-Americana

Qual é o Fluminense que vai entrar em campo contra o Corinthians, na quinta-feira (29), a partir das 21h30, no Maracanã? O confronto da partida de volta das quartas de final da Copa Sul-americana marca o retorno de Oswaldo de Oliveira ao banco de reservas do tricolor, e a expectativa sobre o desempenho da equipe é grande.

Depois de ter comandado o time entre 2001 e 2002 e também em 2006, esta é a terceira passagem do treinador pelo Fluminense, mas a situação não é das mais tranquilas. Na 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos conquistados, o tricolor não consegue transmitir segurança ao torcedor. Oscila demais. Vence o Grêmio de virada fora de casa com a mesma facilidade que perde para o penúltimo colocado, o CSA, no Maracanã.

Muitos creditam a atual situação ao desempenho da defesa. O Flu é o segundo time mais vazado do Brasileirão, com 25 gols sofridos. O estilo Fernando Diniz de toque de bola desde o goleiro chegou a ser elogiado durante a temporada, mas não ajudou a somar pontos. A tendência é mudar.

“Conheço bem a filosofia de trabalho de Fernando Diniz e nós vamos usar muito. Já usamos contra o Corinthians na partida de ida. Vamos utilizar a posse de bola, a tranquilidade para iniciar jogada de ataque, a coragem para os jogadores trocarem passes. A única coisa que nós fizemos referência é a de evitar correr risco muito próximo do nosso gol”, afirmou Oswaldo de Oliveira durante sua apresentação.

Quem acompanhou o confronto de ida entre Fluminense e Corinthians já conseguiu notar que dificilmente o tricolor vai se arriscar tanto como antes. Sob o comando do auxiliar-técnico Marcão, o time foi mais compacto e, quando necessário, utilizava o famoso “chutão”.

Oswaldo de Oliveira tem experiência. O técnico de 68 anos é amigo de Fernando Diniz e também valoriza a posse de bola. Por outro lado, entra na equipe no meio da temporada e sabe que o momento é de se garantir na Série A do Brasileiro e, quem sabe, beliscar um título inédito na Copa Sul-americana.

Apoio não vai faltar, a torcida já comprou mais de 35 mil ingressos para o jogo contra o Corinthians. O Maracanã, portanto, receberá um grande público que sonha com tempos melhores para o tricolor.

