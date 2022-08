Fluminense reage no segundo tempo, empata com o Fortaleza e avança na Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 22:00 Compartilhe

Foi extremamente sofrido, além do necessário. Mas o Fluminense reagiu no segundo tempo, empatou com o Fortaleza por 2 a 2 depois de sair perdendo por dois gols e garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor havia vencido na ida por 1 a 0 no Castelão e contou com gols de Paulo Henrique Ganso, de pênalti, e Germán Cano para sair com a vaga na próxima fase. Nino, contra, e Silvio Romero marcaram para o Lion.

Os cariocas agora enfrentam o vencedor de Corinthians e Atlético-GO, que estão se enfrentando. O sorteio de mando será na sexta-feira. O Flu volta a entrar em campo no próximo sábado, quando recebe o Coritiba às 19h no Maracanã. Já o Fortaleza encara o Corinthians também em casa, no domingo, às 18h. Os jogos são pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

PREOCUPANTE



O jogo já começou bastante intenso. Com muita festa e apoio nas arquibancadas, o Fluminense teve dificuldades para impor o estilo de jogo e foi castigado. Aos 11 minutos, a defesa dormiu. Titi fez lançamento, Nino deu bobeira e a bola ficou com Thiago Galhardo, que carregou e chutou na direção do gol. A bola bateu em Fábio, depois em Manoel e, no fim, Nino mandou para o fundo da rede, acabando com a vantagem do Flu. Os tricolores reclamaram muito de falta em Arias na origem do lance, mas o árbitro nada marcou.

COMPLICOU



O Fortaleza continuou assustando e o clima que era de festa acabou se tornando de apreensão no Maracanã. Incomodados com a arbitragem e também com os diversos erros, os torcedores do Fluminense ainda tentavam apoiar. Em um dos momentos que cantavam “vamos virar, Nense”, o time visitante fez o segundo. Após lançamento, Zé Welison desviou, Thiago Galhardo deu o passe e Silvio Romero saiu na cara do gol para completar e ampliar.

NINGUÉM RESPIRA



O Fluminense continuou errando muito no segundo tempo. Irritada, a torcida demonstrava insatisfação com o time, com o árbitro e com a demora do Fortaleza em sair com a bola. Cano deu a segunda furada na área da noite e deixou o clima mais tenso. Mas estava longe de acabar. Aos 14 minutos, Matheus Martins foi derrubado e o árbitro marcou falta, mas, após revisão, o VAR indicou que o lance aconteceu dentro da área. Assim, Ganso foi para a cobrança de pênalti e diminuiu, levando, no momento, o duelo aos pênaltis.

FAÇA IMEDIATAMENTE



O Maracanã ainda pulsava quando Germán Cano fez o que faz de melhor. Aos 26 minutos, embalado pela arquibancada, Nonato encontrou Arias pela direita e o colombiano cruzou para a área. O argentino se jogou como deu e colocou o Fluminense na frente novamente no placar agregado.

VITÓRIA, FLUMINENSE



O jogo seguiu completamente aberto na reta final. Enquanto Vojvoda foi todo para cima e fez mudanças ofensivas no time, Fernando Diniz demorou até mexer. Só foi colocar David Duarte para recompor a defesa aos 47 minutos do segundo tempo. No final, apesar de toda tensão, vitória no agregado por 3 a 2 e a classificação para a semifinal.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2X2 FORTALEZA

Data/Hora: 17/08/2022, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols: Nino – contra (11/’1ºT) (0-1), Silvio Romero (45’/1ºT) (0-2), Ganso (17’/2ºT) (1-2), Cano (26’/2ºT) (2-2)

Cartões amarelos: Ganso, Felipe Melo (FLU), Silvio Romero, Hércules (FOR)

Cartões vermelhos: –

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Martinelli – intervalo), Manoel e Caio Paulista (Cris Silva – 50’/2ºT); André, Nonato (Felipe Melo – 50’/2ºT) e Ganso; Matheus Martins, Arias (David Duarte – 47’/2ºT) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi, Ceballos; Zé Welison (Lucas Lima – 29’/2ºT), Hércules (Otero – 39’/2ºT), Romarinho (Moisés – 29’/2ºT), Matheus Vargas (Lucas Sasha – 19’/2ºT), Silvio Romero (Robson – 19’/2ºT) e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda.

