Fluminense reage no fim, empata com o Juventude e acaba eliminado da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 23:39 Para compartilhar:

O Fluminense precisava vencer para buscar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Mas, pouco inspirado e desatento, sofreu para empatar com o Juventude, por 2 a 2, nesta quarta-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã e disse adeus a competição mesmo utilizando sua força máxima.

Na primeira partida, o Juventude tinha vencido por 3 a 2, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e precisava apenas de um empate para avançar às quartas.

O Fluminense só mostrou força no final do segundo tempo quando buscou o empate com gol aos 44, com Kauã Elias e aos 47, com Keno, mas já era tarde para buscar a vaga. Os gols o Juventude fez seus gols com Lucas Barbosa e Marcelinho.

O time carioca vinha embalado pelas quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que, se ainda não tiraram o time da zona de rebaixamento, deram um novo ânimo para o time carioca na temporada.

Com a eliminação, agora foca na recuperação no Brasileirão – sábado, encara o clássico com o Vasco, às 21h30, no Engenhão. O time carioca terá pela frente também a primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Grêmio, que acontece terça-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O Juventude comemora a classificação no mesmo palco onde foi campeão da Copa do Brasil em 1999 diante do Botafogo. Além da classificação, o clube gaúcho receberá R$ 4,515 milhões de cota pela vaga na próxima fase. O adversário ainda será definido em sorteio a ser realizado pela CBF. Os jogos das quartas de final estão programados para as semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro.

O Fluminense iniciou pressionando em busca de marcar logo o primeiro gol para diminuir a vantagem. Porém, foi desatento na defesa. Logo aos cinco minutos, na primeira chegada ao ataque, o Juventude marcou. Na cobrança de escanteio de Alan Ruschel pela esquerda, Lucas Barbosa, sobiu sozinho na primeira trave para testar firme, sem chances para o goleiro Fábio.

Após o gol, a partida seguiu o mesmo panorama: o Fluminense pressionava e o Juventude, mais consistente e consciente, era mais perigoso no contra-ataque e quando chegava ao gol de Fábio. O time gaúcho só não fez o segundo gol justamente por causa do goleiro que fez grande defesa em arremate de Alan Ruschel da entrada da área.

Com dificuldade em quebrar a marcação do Juventude, o Fluminense passou apostar na bola aérea, mas a estratégia teve pouco êxito. Com Ganso e Arias poucos inspirados, o time carioca foi pouco efetivo e ainda viu Fábio salvar o time mais uma vez no final, em conclusão de Lucas Barbosa.

O Fluminense voltou com Keno e Lima nas vagas de Martinelli e Senra, respectivamente, e deu uma melhorada em campo, acelerando o passe e sendo mais incisivo em campo. No início, criou boas chances de gol, mas parou no goleiro Gabriel, que foi o destaque do segundo tempo.

Sem conseguir os gols para conquistar a vaga, o Fluminense ainda perdeu o lateral Marcelo, que entrou aos 12 e após dar um chute que Gabriel defendeu, pediu substituição três minutos depois devido a um desconforto muscular.

Até o final, o Fluminense buscava penetrar no sistema defensivo do Juventude, mas, assim como no primeiro tempo, faltou técnica e inspiração para chegar ao gol do time gaúcho.

No final, o time carioca ainda viu o Juventude marcar o segundo gol num contra-ataque. Aos 40, Diego Gonçalves roubou a bola de Thiago Santos, entrou na área pela esquerda e passou para Marcelinho, que bateu forte sem chances para Fábio.

O Fluminense, no desespero, chegou ao empate em poucos minutos. Diminuiu aos 44, quando Ganso acionou Keno pelo lado direito, que rolou para o meio para Kauã Elias finalizar para o fundo das redes. E o próprio Keno empatou aos 47 minutos, quando arriscou de longe, a bola desviou num defensor e encobriu o goleiro.

O próximo compromisso do Fluminense é pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (10), disputa o clássico com o Vasco, às 21h30, no estádio Nilton Santos. O Juventude, também pelo Brasileirão, entra em campo no domingo (11), às 11h, contra o líder Botafogo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 JUVENTUDE

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo) (Esquerdinha); André, Martinelli (Lima) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Serna (Keno) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

JUVENTUDE – Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Thiago Conti (Lucas Freitas), Jadson e Luis Mandaca (Luís Oyama); Erick Farias (Gilberto), Lucas Barbosa (Marcelinho) e Edson Carioca (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Lucas Barbosa, aos 5 minutos do primeiro tempo. Marcelinho, aos 40, Kauã Elias, aos 44, e Keno, aos 47 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Santos (Fluminense); Alan Ruschel e Diego Gonalves (Juventude).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA – R$ 1.230.915,00.

PÚBLICO – 36.970 pagantes (39.427 total).

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).