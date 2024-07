Fluminense quer usar reestreia de Thiago Silva contra o Cuiabá para reagir no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 4:30 Para compartilhar:

Em crise cada vez mais preocupante no Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo pela 18ª rodada. Neste domingo, às 20h, visita o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), com a reestreia do zagueiro Thiago Silva. O adversário está em evolução e busca consolidar o bom momento para se afastar da zona de rebaixamento.

O Fluminense está há 13 jogos sem vencer na competição, com quatro empates e nove derrotas. O último e único triunfo ocorreu em 20 de abril, quando fez 2 a 1 no Vasco. Como visitante, acumula sete derrotas seguidas e um empate, por 1 a 1, conquistado na última rodada diante do Criciúma. Com a má fase, segue na lanterna (20º) com apenas oito pontos e iniciou a rodada a sete do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O técnico Mano Menezes não pode reclamar da falta de tempo porque teve mais de uma semana para preparar o time por conta do adiamento do jogo contra o Athletico-PR no fim de semana. A grande novidade deve ser o zagueiro Thiago Silva reestreando como titular. Ele deixou o Fluminense em 2008 e retornou aos 39 anos após carreira vitoriosa na Europa, passando por Milan, PSG e Chelsea. Ele formará dupla defensiva com Antônio Carlos.

Em sua apresentação, Thiago pediu união para o time reagir. “Eu acredito em destino e acho que volto ao clube no momento certo, quando mais está precisando de mim. O momento não é fácil, mas eu acho que se todos estiverem numa só união e em um só pensamento, temos tudo para sair dessa situação.”

Outra mudança pode ser a entrada do atacante Kauã Elias, de 18 anos, no lugar do experiente Germán Cano. O lateral-esquerdo Marcelo deve ser novamente desfalque por conta de um problema muscular, enquanto o zagueiro Felipe Melo é dúvida. Recém-chegados o zagueiro Ignácio e o meia Kevin Serna ainda não foram regularizados. Por outro lado, o volante Nonato está apto para estrear.

Mano indicou que dará chances aos jovens jogadores para o Fluminense seguir pontuando. “Para os jovens, não tem idade. A questão é produção, e rendimento. A gente respeita muito o campo e o campo mostra que eles merecem essa oportunidade. Estamos melhorando, retomando, esse é o caminho. A equipe mudou o comportamento.”

O Cuiabá surpreendeu o Bahia na última rodada ao fazer 2 a 1 fora de casa. O time já vinha de um empate com o Flamengo, por 1 a 1, no Rio, e chegou a 17 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento. Agora, tenta melhorar seu retrospecto como mandante, em que soma uma vitória, três empates e quatro derrotas.

Depois de bons resultados fora, o técnico português Petit terá força máxima diante de sua torcida. No meio de semana, levou um time mesclado no empate por 1 a 1 com o Palestino-CHI pela Copa sul-americana.

Sem suspensos ou lesionados, o técnico vai escalar o que tem de melhor, incluindo o lateral-direito Matheus Alexandre, recuperado de lesão, e o zagueiro Marllon e o atacante Jonathan Cafú, que foram poupados. E o atacante Deyverson continua como opção no banco de reservas para o segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X FLUMINENSE

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Isidro Pitta e Derik Lacerda. Técnico: Petit.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos, Germán Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).