Fluminense quer evitar erros bobos em visita ao lanterna Goiás para colar no G4

O Fluminense está há quatro jogos sem ganhar fora de casa, muito por causa de erros bobos. Com desfalques, o time visita o lanterna Goiás, às 20h30 desta quarta-feira, no estádio da Serrinha, sob uma recomendação do técnico Odair Hellmann: atenção durante os 90 minutos para tentar voltar a encostar no G4.

O técnico anda irritado com um “relaxamento” fora de casa que vem custando pontos ou resultados preciosos ao Fluminense. Ele ainda não digeriu, por exemplo, a eliminação na Copa do Brasil, quando buscou empate no segundo tempo com o Atlético-GO e, depois de perder a chance de “matar o jogo”, sofreu dois gols e caiu por desatenção defensiva.

No Brasileirão, sua bronca foi pelo recuo do time diante do Botafogo após abrir 1 a 0 no domingo. O rival empatou e ele ficou muito bravo. Agora, o treinador quer recuperar os pontos desperdiçados na visita ao lanterna para o Fluminense voltar a encostar no G4.

Mas a equipe terá bastante problemas no estádio da Serrinha. Michel Araújo está suspenso, Ganso, Wellington Silva e Matheus Ferraz seguem machucados e os jogadores que estavam com covid-19, apesar do resultado negativo nos exames, não foram relacionados.

Depois de “pedir” para o árbitro o gol contra de Kelvin no clássico, no dia do seu aniversário, o atacante Fred terá mais uma vez a missão de ser o responsável pelas bolas na rede do Fluminense. Fará seu segundo jogo como titular seguido e tentará o segundo gol no Brasileirão.

“É sempre complicado jogar contra o Goiás lá, apesar de eles estarem em uma situação complicada”, observa o meia Yago Felipe, substituto de Michel Araújo. “Mas precisamos da vitória, então temos que entrar muito atentos. Temos que estar concentrados em cada detalhe para fazer um grande jogo.”

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE – Muriel; Igor Julião, Nino, Digão e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Nenê e Yago Felipe; Fred e Fernando Pacheco. Técnico – Odair Hellmann.

Veja também