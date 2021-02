Fluminense permanece em quinto e se aproxima da Libertadores; simule os resultados Tropeço do Palmeiras consolida o Tricolor na quinta posição, cinco pontos atrás do São Paulo, que abre o G4

O tropeço do Palmeiras na 33ª rodada consolidou o Fluminense na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Agora, o Tricolor está empatado com o Alviverde com 53 pontos, mas fica na frente por ter mais vitórias. Garantindo, neste momento, vaga na pré-Libertadores, o Flu já vislumbra outro objetivo: ir direto para a competição continental.

> Vai acabar! Listamos 30 jogadores que só tem contrato até o fim de fevereiro no Brasil

Simule os resultados das últimas cinco rodadas do Brasileirão para ver as chances do Fluminense na competição. São cinco pontos de distância para o São Paulo, atual quarto colocado, e sete para o Atlético-MG, em terceiro. O Athletico-PR, primeiro time fora do G7, tem 45 pontos.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Foram 13 pontos conquistados em 18 possíveis para o Fluminense no mês de janeiro. Agora, em fevereiro, últimos dias do Brasileiro, o Tricolor ainda tem pela frente o Bahia último adversário brigando contra o rebaixamento desta sequência de cinco partidas. O duelo será na quarta, às 21h30. Depois, o Flu terá o Atlético-MG, Ceará e Santos, todos brigando na parte de cima. Por fim, recebe o Fortaleza no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também