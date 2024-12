Fluminense perde pênalti, mas empata com Athletico e segue fora da zona de queda no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2024 - 20:48 Para compartilhar:

O Fluminense escapou de terminar a 36ª rodada dentro da zona de rebaixamento ao buscar o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba. Belezi abriu o placar, mas Arias, após desperdiçar um pênalti, deixou tudo igual para alívio dos cariocas.

Com o resultado, o Fluminense ficou na 16ª posição, com 40 pontos, dois a mais do que Criciúma e Red Bull Bragantino, que cedeu o empate ao Cruzeiro nos minutos finais. O Athletico-PR, por sua vez, já pode respirar mais aliviado. O time paranaense é o 14º, com 42.

O Athletico entrou no embalo da torcida e não deixou o Fluminense se adaptar ao ambiente de jogo. Em um dos primeiros lances, com um minuto, Serna cometeu falta. Nikão cobrou na área, Thiago Heleno desviou e Belezi se esticou todo para abrir o placar.

O Fluminense teve dificuldades de criar pelo meio, recorreu a cruzamentos e por fim teve sua melhor chance em um pênalti. Leo Godoy encostou com o braço na bola após finalização de Arias e o árbitro Raphael Claus assinalou a penalidade depois de checagem no monitor do VAR.

Coube a Mycael se destacar mais uma vez na Ligga Arena: o goleiro do Furacão defendeu a cobrança de Arias, ficou com a bola no rebote e garantiu a vantagem paranaense.

Antes do intervalo, no entanto, houve momentos de tensão. Uma pequena confusão ocorreu no banco de reservas do Athletico-PR, o que resultou em um cartão vermelho para o goleiro reserva, Léo Linck.

No segundo tempo, o Athletico baixou a guarda e permitiu que o Fluminense crescesse na partida. De tanto insistir, o time carioca chegou ao gol de empate na base do talento de seus jogadores. Aos 19, Ganso recebeu de Samuel Xavier e acionou Arias. O meia se redimiu do pênalti perdido ao soltar uma bomba de pé direito e mandar às redes.

O jogo parecia controlado pelo Fluminense, até que o Athletico resolveu apertar o passo e pressionar nos minutos finais. Aos 47, Cuello aproveitou o corte errado de Thiago Santos e exigiu grande defesa do goleiro Fábio.

O clima esquentou no fim. Ganso empurrou Canobbio pelo pescoço e foi expulso. No entanto, não houve tempo para o Athletico se aproveitar da superioridade numérica, e o jogo terminou empatado.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Cuiabá na quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no Rio. No mesmo dia e horário, o Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 FLUMINENSE

ATHLETICO-PR – Mycael; Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel (João Vitor), Felipinho e Christian (Canobbio); Nikão (Erick), Pablo (Emerson) e Cuello. Técnico: Lucho González.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli (Ganso), Lima (Nonato), Serna (Gabriel Fuentes) e Arias; Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Belezi, a 1 minuto do primeiro tempo; Arias, aos 19 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Christian (Athletico-PR); Cano e Lima (Fluminense).

CARTÕES VERMELHOS – Léo Linck (Athletico-PR); Ganso (Fluminense).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA – R$ 1.026.845,00.

PÚBLICO – 41.375 presentes.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).