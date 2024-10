Fluminense perde dupla, mas espera contar com Arias e Thiago Silva no clássico com Flamengo 

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 18:08 Para compartilhar:

Após deixar a zona de rebaixamento, o Fluminense se prepara para o clássico com o Flamengo, marcado para o dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes espera contar com o zagueiro Thiago Silva e com o meia Arias, já que não terá o lateral Marcelo e o atacante Keno, suspensos.

Convocado pela Colômbia para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Arias entrará em campo no dia 15, contra o Chile, e voltará a campo pelo Fluminense em menos de 48 horas. O clube carioca prepara uma logística especial para que o atleta tenha condições de atuar no clássico, até por ser uma das peças mais importantes do elenco tricolor.

Thiago Silva, por sua vez, vai aproveitar a Data Fifa para se recuperar de uma lesão no pré. Ele foi desfalque nos últimos três compromissos do Fluminense no Brasileirão, contra Cruzeiro (1 a 0), Atlético-GO (0 a 1), e Botafogo (0 a 1). O defensor é uma das principais armas do time na luta contra o rebaixamento.

Além de aguardar a dupla, Mano Menezes terá que adaptar o time para a ausência de Marcelo, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O treinador também não terá o atacante Keno pelo mesmo motivo.

Gabriel Fuentes deve ser o substituto de Marcelo, assim como ocorreu no triunfo sobre o Cruzeiro. No ataque, Keno deve dar lugar a Serna. Cano seria uma das opções. Para isso, no entanto, Kauã Elias teria que atuar pelos lados de campo.

Outro que foi convocado na Data Fifa foi o volante Facundo Bernal. Como vem ficando como opção no banco de reservas, o jogador não preocupa Mano Menezes. Ele também deve ficar entre os suplentes na seleção uruguaia.

O clássico com o Flamengo é de suma importância para o Fluminense, que poderá voltar à zona de rebaixamento em caso de derrota. O time tricolor tem 30 pontos, na 16ª posição. O Vitória, com 29, é o 17º colocado.