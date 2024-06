Fluminense pega o Atlético-GO para aliviar pressão e se distanciar da zona de rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Na tentativa de quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileirão, o Fluminense faz um duelo direto contra o rebaixamento diante do Atlético-GO, neste sábado, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela nona rodada.

O Fluminense entra na rodada pressionado, tanto que o próprio técnico Fernando Diniz já admitiu que o time está longe das apresentações que o fez ser campeão da Copa Libertadores ano passado. No último compromisso, foi esmagado pelo Botafogo, mas perdeu apenas por 1 a 0, graças à boa atuação do goleiro Fábio. Aparece na perigosa 16ª posição, com seis pontos.

O Atlético-GO, por sua vez, é o 18º, com cinco. O time goiano não vem conseguindo engatar uma sequência positiva e vem de um empate em casa por 2 a 2 com o Corinthians, no qual conseguiu buscar a igualdade apenas nos minutos finais.

O time goiano, porém, defende um tabu contra o rival. Nos últimos sete confrontos, foram seis vitórias e apenas um empate. O último triunfo do Fluminense ocorreu em 2020, quando venceu por 1 a 0, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de volta, o Atlético-GO fez 3 a 1 e avançou à semifinal.

Do lado dos cariocas, Fernando Diniz continua tendo problemas para definir a melhor escalação. Ele não poderá contar com o volante Martinelli, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Alexsander deve ser o substituto.

Já o volante André, em fase final de recuperação de sua lesão, e o atacante Lelê continuam vetados pelo departamento médico. O zagueiro Thiago Silva, por sua vez, foi apresentado, mas só reforçará o time na abertura da janela de transferências, a partir de 10 de julho.

“Minha maior preocupação é fazer o Fluminense jogar o melhor possível. Vamos reformular de acordo com o melhor que a gente pode. Estamos longe de fazer aquilo que fazíamos em 2022 e 2023. Não está faltando trabalho de maneira nenhuma. Em momentos de baixa, temos que melhorar. Estamos devendo ao torcedor”, reconheceu Diniz.

Do outro lado, o técnico Jair Ventura também terá alguns problemas, a exemplo do lateral Guilherme Romão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto imediato seria Rodallega, mas como acaba de se recuperar de lesão, sua presença é incerta. A opção é improvisar o atacante Alejo Cruz.

Há também uma dúvida na defesa. Alix Vinicius vem reclamando de dores e pode ser preservado. Caso não tenha condições, Pedro Henrique será escalado.

“Se pegarmos os números, estamos fazendo grandes partidas. Agora contra o Corinthians nós finalizamos 22 vezes. Eles finalizaram sete. Está faltando acertar o último passe e a finalização para sairmos com a vitória. O ritmo do Atlético-GO é esse. Um time muito intenso, que vai marcar muito forte e que, quando estiver com a bola, vai jogar. Está faltando só um detalhe. O professor Jair vai acertar e as vitórias vão voltar”, disse Luiz Fernando, resumindo a situação do time goiano.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO-GO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Marlon, Marcelo; Alexsander, Lima, Ganso; Marquinhos, John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho, Alix Vinícius, Adriano Martins e Randerson (Bruno Tubarão); Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz (Vagner Love) e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO – 21h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).