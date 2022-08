Fluminense pede para sua torcida não levar bombas e sinalizadores no Maracanã

admin3 22/08/2022 - 23:30 Compartilhe

O Fluminense tem duas importantes decisões nesta semana no Maracanã. Sua temporada depende muito dos confrontos com o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, e o embate com o Palmeiras, sábado, pelo Brasileirão. Para evitar punições, o clube emitiu uma nota pedindo que a torcida faça festa sem usar sinalizadores ou bombas.

Em reta final de temporada, a perda de campo pode custar caro e os dirigentes estão se precavendo para que isso não ocorra. Para o duelo de ida da Copa do Brasil já foram comercializados mais de 50 mil bilhetes. O duelo do Brasileirão tem outros 20 mil ingressos vendidos.

“O Fluminense enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (24/08), às 19h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com casa cheia, a torcida tricolor promete uma linda festa para empurrar a equipe rumo à grande final. No entanto, o clube faz um alerta: são proibidos o acesso ao estádio e o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo – como bombas e sinalizadores”, informou o clube.

A diretoria do Fluminense ainda listou sobre o que o descumprimento pode o ocasionar. “Ao descumprir essa regra, o torcedor será identificado e retirado imediatamente do estádio. Além disso, a utilização de qualquer artefato do tipo pode prejudicar o clube na sequência da temporada. Portanto, o Fluminense pede ao seu torcedor que não acenda sinalizadores e não solte bombas.”

A expectativa no torcedor tricolor é grande pelos resultados obtidos contra os dois rivais. O Fluminense goleou o Corinthians por 4 a 0 no primeiro turno do Brasileirão e ainda segurou um bom empate com o líder no Allianz Parque. A ideia é abrir vantagem na Copa do Brasil e reduzir para cinco pontos a distância do Palmeiras no Nacional.