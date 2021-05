Fluminense passa a ter retrospecto positivo contra argentinos na Libertadores Tricolor venceu o River Plate no Monumental

O Fluminense viveu uma noite histórica no Monumental de Núñez. Com gols de Caio Paulista, Nenê e Yago Felipe, e duas assistências de Fred, o Tricolor Carioca venceu o River Plate por 3 a 1 e se classificou em primeiro no Grupo D da Copa Libertadores da América.

Essa foi a primeira vez que a equipe brasileira enfrentou o River em seus domínios, considerando inclusive os amistosos entre os clubes. E, claro, conquistou a sua primeira vitória. Com o triunfo, além do retrospecto positivo sobre o adversário, o Flu passou a ter também um histórico superior em confrontos contra times argentinos na Libertadores.

Antes da bola rolar nesta terça-feira, o Fluminense já havia enfrentando equipes da Argentina na principal competição sul-americana 17 vezes, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. O saldo agora passa a ser positivo.

Além do River Plate, o time das Laranjeiras tem como vítima na Libertadores o Arsenal de Sarandí, Boca Juniors e Argentinos Juniors, com duas vitórias sobre cada um.

FLUMINENSE X ARGENTINOS NA LIBERTADORES



18 jogos

7 vitórias

5 empates

6 derrotas

27 gols pró

20 gols contra

E MAIS:

Veja também