Fluminense paga salários de maio a jogadores e funcionários e fica em dia Valores venceram no quinto dia útil do mês e clube consegue se manter sem dívidas nos últimos meses

O Fluminense iniciou, nesta segunda-feira, o pagamento dos salários relativos a maio a jogadores e funcionários. Com isso, o clube volta a ficar em dia. A folha havia vencido no quinto dia útil deste mês. Alguns atletas também vão receber os direitos de imagem, já que nem todos ganham este tipo de remuneração. A informação foi dada inicialmente pelo “ge”.

O clube tem conseguido manter os vencimentos em dia neste ano, apesar de alguns dias de atraso. Em abril, o Fluminense conseguiu ficar em dia pela primeira vez desde 2018.

Para esta temporada, o Fluminense espera um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Por ter ido à fase de grupos do torneio continental, o Tricolor já embolsou 1 milhão de dólares a cada jogo como mandante. Ou seja, algo na casa dos R$ 16,9 milhões. Além disso, somou mais US$ 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) pela vaga nas oitavas.

Outra quantia que entra na conta é da Copa do Brasil, com a classificação às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino. O clube embolsou R$ 2,7 milhões de premiação.

