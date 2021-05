Fluminense não vence em estreias do Brasileirão há três anos e quer superar retrospecto negativo fora Tricolor faz primeira partida no Morumbi diante do São Paulo, neste sábado, às 21h; última vitória como visitante foi em 2016

Depois de ser a grande surpresa da última temporada, o Fluminense já inicia o Campeonato Brasileiro com uma pedreira pela frente. Neste sábado, às 21h, no Morumbi, o time de Roger Machado encara o São Paulo. A missão promete ser dura. Além do adversário qualificado, o Tricolor só venceu no primeiro jogo em três oportunidades na era dos pontos corridos. Além disso, não vence em estreias há três anos. O confronto terá transmissão em tempo real do LANCE!.

A última vitória em estreias foi em 2017, quando o Flu venceu o Santos por 3 a 2 no Maracanã. Depois disso, três derrotas, para o Corinthians por 2 a 1 em 2018, Goiás e Grêmio, ambas por 1 a 0, em 2019 e 2020, respectivamente. Essa sequência encerrou um ótimo aproveitamento do Tricolor, que havia levado a melhor em seis partidas seguidas.

Já com relação aos inícios longe do Maracanã, os números são desfavoráveis. Desde 2003, o Fluminense estreou nove vezes como visitante. Venceu três, empatou duas e perdeu quatro. A última vitória foi em 2016, quando Fred fez o único gol da vitória sobre o América-MG, no Independência. Desde então, derrotas em 2018 e 2020 para Corinthians e Grêmio.

Nos números gerais de estreias no Brasileirão, são nove vitórias, três empates e seis derrotas desde o início dos pontos corridos. A equipe marcou 19 gols e sofreu também 19. Considerando só jogos em casa, são seis vitórias, um empate e duas derrotas.

O adversário desta noite tem dado trabalho ao Fluminense, mas esta será apenas a quarta vez que as equipes duelam na estreia do Brasileirão na história. Desde 1971, o Flu venceu por 2 a 1 em 2005, no Maracanã, onde também bateu os paulistas por 1 a 0 em 2009. Já em 2011 foi o São Paulo quem levou a melhor, por 2 a 0, em São Januário.

Nos últimos 12 encontros entre as equipes, três vitórias para o Fluminense, quatro empates e cinco derrotas. Seis destes foram no Morumbi, onde o Tricolor carioca saiu com o triunfo apenas uma vez.

