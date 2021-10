Fluminense não repete intensidade do clássico, vai mal contra o Santos e perde chance de entrar no G6 Tricolor foi encurralado pelo time da Vila Belmiro e mostrou pobreza na criação de jogadas mais uma vez, escancarando temporada irregular

Com a chance de entrar no G6 nas mãos, o Fluminense viu novamente essa oportunidade escapar. Confiante após a boa vitória no clássico, o time de Marcão foi dominado pelo Santos na Vila Belmiro e derrotado por 2 a 0, em jogo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A falta de intensidade e até vontade em alguns momentos contrastou com uma das melhores atuações de uma equipe que precisava vencer e escancarou a irregularidade tricolor.

O Flu chegou a melhorar na segunda etapa, é verdade, mas não o suficiente para criar chances de real perigo. Luiz Henrique foi o único a se esforçar, mas praticamente sozinho. O goleiro Marcos Felipe passou de herói a vilão ao dar de presente o gol que matou qualquer chance de reação do Tricolor. Os dois lances, inclusive, se originaram em erros de passe após chutão.

Se os desfalques fizeram menos falta no clássico com o Flamengo, o time não entrou em campo com a mesma disposição de sábado. Ainda nos primeiros minutos, o Santos teve sucesso nas infiltrações e levou perigo à meta de Marcos Felipe, e assim o ritmo do jogo foi proposto pelo Peixe. Do outro lado do campo, os atacantes deram espaço para que o adversário organizasse a saída de bola sem interferências.

O meio-campo também não funcionou. Jhon Arias, escalado para fazer a transição ofensiva, não conseguiu distribuir as jogadas e terminou deixando a referência para Yago Felipe, que foi mal. Na segunda etapa, Marcão fez alterações no setor, mas não surtiram o efeito esperado pois aconteceram quando o time da casa já vencia por 2 a 0.

No setor ofensivo, os problemas de criação, que acompanhavam o grupo há rodadas, se destacaram novamente. Caio Paulista segue sem repetir as boas atuações após se lesionar e errou tudo que tentou. O time só passou a chegar mais ao campo de ataque quando Luiz Henrique foi para o lado direito, mas ainda assim não foi efetivo ou levou perigo.

A derrota é apenas mais um exemplo de um Fluminense que é irregular ao longo de toda temporada. Tanto que só conseguiu uma sequência de três vitórias no Campeonato Carioca. Em rodada que foi positiva em termos de resultados dos rivais, com o empate dos dois times à frente, o Tricolor desperdiça uma preciosa oportunidade de entrar na zona de Libertadores.

Agora com todos os 28 jogos disputados, o Fluminense chega aos 39 pontos na oitava posição. Internacional, em sexto, e Corinthians, em sétimo, tem 41. No próximo domingo, a equipe visita o Ceará, às 16h, no Castelão.

