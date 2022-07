Fluminense não consegue inscrição de Alan na Copa do Brasil Jogador ainda se recupera de um problema físico, mas documentação demorou a chegar no Brasil e prazo se encerrou







O Fluminense não poderá contar com o atacante Alan na Copa do Brasil. Com o atraso da documentação vinda da China, o jogador não conseguiu ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo do término do prazo nesta terça-feira.

O processo burocrático da regularização de Alan é geralmente lento pois envolve um jogador que se naturalizou chinês e, portanto, abriu mão da nacionalidade brasileira. O último documento vindo do país chegou na manhã de segunda-feira e o Fluminense já deu entrada no processo do visto de trabalho estrangeiro, mas não é uma coisa que se resolve rapidamente.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa e confirmada pelo LANCE!. Alan também segue em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo durante uma atividade no CT Carlos Castilho no início do mês. O jogador vinha em processo de recondicionamento físico, já que a última partida foi em janeiro pela seleção chinesa. A tendência é que volte a treinar nesta semana.

Já no Campeonato Brasileiro, Alan ocupará uma das cinco vagas de estrangeiros do elenco do Flu ao lado do colombiano Jhon Arias, do equatoriano Mario Pineida, do argentino Germán Cano e do uruguaio Michel Araújo.

O último gol de Alan foi pelo Guangzhou Evergrande, da China, em 11 de agosto do ano passado, na goleada sobre o Qingdao por 5 a 0. Nos últimos 10 meses, o atacante tem apenas oito jogos, todos pela seleção chinesa.

