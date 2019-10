Fluminense não consegue a liberação de Caio Henrique e Allan

O Fluminense já tem dois desfalques certos para os duelos decisivos com Cruzeiro e Bahia, ambos na próxima semana. A CBF não acatou o pedido da diretoria tricolor e não liberou Caio Henrique e Allan. Os dois jogadores vão se apresentar à Seleção pré-olímpica na segunda-feira para os amistosos com Venezuela e Japão, dias 10 e 14, respectivamente.

“Fizemos um pedido oficial. Fui duas vezes pessoalmente. Usei todos os argumentos que eu poderia com a entidade. A resposta que ouvi é que no ano que vem não vamos ter esses problemas por conta do calendário. A não ser na Copa América. Tentei um último pedido para os jogadores se apresentarem no dia do jogo da Seleção, mas não foi possível. Não vamos contar com eles nesses dois jogos”, lamentou Mário.

A diretoria tricolor esperava conseguir a liberação de pelo menos um deles. Afinal, apenas Fluminense e Atlético-MG tiveram dois jogadores convocados pelo técnico André Jardine. Com a decisão da CBF, já chegam a três os desfalques contra Cruzeiro e Bahia. Afinal, Marcos Paulo também foi convocado pela seleção portuguesa sub-19.