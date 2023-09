Fluminense mira ir à final da Libertadores e usa reservas diante do Cuiabá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 6:00 Compartilhe

O Fluminense está com as suas atenções voltadas para o jogo semifinal da Copa Libertadores, mas vai ter que cumprir seu compromisso pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa disso, o time carioca vai ter um time repleto de reservas para enfrentar o Cuiabá, neste sábado, às 18h30, na Arena Pantanal.

O Fluminense vive um momento especial na temporada. Após empatar por 2 a 2 com o Internacional, no Maracanã, está a uma vitória da final da Libertadores. O jogo decisivo vai acontecer no Beira-Rio na próxima quarta-feira. É fácil de entender que, nesta rodada, os seus principais jogadores vão ser poupados. A situação no Brasileiro é boa, tem 41 pontos e ocupa a quinta posição. Na última rodada venceu em casa por 1 a 0 o Cruzeiro.

Com a maioria dos jogadores titulares ficando no Rio, a delegação embarcou com Alexsander, Samuel Xavier e Paulo Henrique Ganso entre os destaques. O lateral-direito foi expulso na quarta-feira e vai desfalcar o time na segunda partida da semifinal. Com isso, o técnico Fernando Diniz vai entrar em campo com o time reserva, apesar de seu discurso anterior de que não priorizaria nenhum jogo.

Diniz defendeu Samuel Xavier, que expulso, poderia ter causado um prejuízo maior ao time diante do Internacional. “Ele foi o herói contra Argentinos Juniors. Está focado e identificado com o torcedor. E foi expulso injustamente”, disse Diniz sobre o lateral, que vai ser titular no Mato Grosso.

Com 29 pontos, o Cuiabá ocupa a 12ª colocação e viu o seu desempenho cair desde o início do segundo turno, deixando a luta pelo G-6 e se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento. Nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas e um empate. Diante disso, a diretoria entrou em ação e dispensou dois jogadores: o atacante Nicolás Quagliata e o meia Pablo Ceppelini.

O presidente do Cristiano Dresch deixou bem claro como ele administra o clube. “Além de jogar, o atleta precisa descansar, comer e dormir porque isso interfere no resultado dentro de campo. Quem não estiver rendendo, vai sair, seja o menor ou maior salário. Aqui tem que dançar a nossa música, quem não dançar, sai fora.”

Em busca da reabilitação, o time poderá contar com os retornos de Filipe Augusto e Jonathan Cafú. A baixa fica por conta de Denilson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico António Oliveira também volta, já que cumpriu suspensão no jogo passado.

