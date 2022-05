Fluminense massacra Oriente Petrolero (10-1) mas é eliminado da Sul-Americana

O Fluminense conseguiu nesta quinta-feira a maior goleada da história da Copa Sul-Americana vencendo o Oriente Petrolero por 10 a 1, mas ficou de fora das oitavas de final ao terminar em segundo lugar no Grupo H, atrás do argentino Unión.

Os gols do time carioca no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz, foram marcados por Matheus Martins (1, 40, 54), Germán Cano (9, 13 e 58), Jhon Arias (17), Caio Paulista (36), Manoel (66) e Willian (75). Os bolivianos descontaram por meio de Sebastián Alvarez (15).





O tricolor precisava de um empate na partida simultânea em Barranquilla entre o anfitrião Junior e o Unión de Santa Fe ao para terminar em primeiro na chave, mas o time argentino surpreendeu ao vencer o ‘Tiburón’ por 4 a 0 e manteve o primeiro lugar e a passagem para as oitavas de final.

O Unión terminou com 12 pontos, seguido pelo Fluminense com 11, Junior com 10 e Oriente Petrolero sem pontos. Com sua vitória nesta quinta-feira, o Flu superou a maior goleada da história da Sul-Americana, que datava da segunda fase da edição de 2010, quando o uruguaio Sporting derrotou o peruano Sport Huancayo por 9 a 0.

— Ficha técnica:

Copa Sul-Americana – Grupo H – Sexta rodada

Oriente Petrolero – Fluminense 1 – 10 (1-6)

Estádio: Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera (Santa Cruz)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Gols:

Oriente Petrolero: Alvarez (15)

Fluminense: Martins (1, 40, 54), Cano (9, 13, 58), Arias (17), Paulista (36), Manoel (66), Willian (75).

Cartões amarelos:

Oriente Petrolero: Suarez (10), Saucedo (35), Guaycochea (48), Mercado (61)

Fluminense: Willian (23), Luccas Claro (32), Da Silva Leite (49)

Expulsões:

Oriente Petrolero: Rojas (27)

Fluminense: Nonato (27)

Escalações:

Oriente Petrolero: Wilson Daniel Quiñonez – Ricardo Sandoval (Daniel Rojas, 46), Sebastian Alvarez, Leandro Zazpe, Ayrton Cristhian Paz – Jorge Rojas, Jose Berdecio (Juan Mercado, 46), Luciano Guaycochea, Héctor Sánchez, Ferddy Roca – Rodrigo Saucedo. Técnico: Erwin Sánchez.

Fluminense: Fábio – Caio Paulista, Luccas Claro, Manoel, Cristiano Leite – Nonato, Matheus Martinelli, Jhon Arias, Matheus Martins, Willian – Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

bds/jac/ma/aam