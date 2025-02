Fluminense lança uniforme e nova camisa celebra Mundial de Clubes da Fifa

O Fluminense lançou nesta quarta-feira o seu novo uniforme para a temporada 2025. Além de resgatar as origens do clube em seu novo design, a peça faz menção ao Mundial de Clubes da Fifa, competição que a equipe carioca vai disputar entre os meses de junho e julho.

A nova camisa traz como novidade uma etiqueta na barra frontal com a inscrição “DAS LARANJEIRAS PARA O MUNDO”. De acordo com o departamento de comunicação do clube, a frase simboliza “não só a origem, mas a trajetória do time ao longo de seus mais de 120 anos”.

“O Fluminense é um clube tradicional, com um passado e presente cheio de histórias, e que neste ano adicionará mais um capítulo importante na sua trajetória: a participação histórica no Mundial de Clubes da FIFA. Pensando nessa ocasião especial, procuraramos unir esses conceitos para desenvolver a nova camisa”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil do Fluminense.

O modelo conta com uma gola careca diferenciada. A mesma estrutura também pode ser notada nas mangas da camisa, que receberam um acabamento mais clássico, reforçando a ligação do uniforme com as origens do Fluminense.

Em meio ao lançamento do novo uniforme, o Fluminense concentra as suas atenções para buscar uma reação imediata em busca de uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca. A situação é delicada e o clube das Laranjeiras precisa vencer os jogos que restam e ainda torcer por uma combinação de resultados.

Com 11 pontos, a equipe do técnico mano Menezes aparece na nona colocação e está à frente apenas de Boavista, Portuguesa e Bangu, lanterna da tabela. Restando dois compromissos para o fim da Taça Guanabara, o Fluminense recebe o Nova Iguaçu, neste domingo, e encerra a sua participação contra o Bangu. As duas partidas vão ser realizadas no Maracanã.