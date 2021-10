Fluminense lança camisa no Outubro Rosa por conscientização e prevenção do câncer de mama Clube e a Umbro anunciaram os novos modelos nesta sexta; parte da renda da venda dos modelos será revertida para a FEMAMA

O Fluminense e a Umbro, fornecedora de materiais esportivos, anunciaram, nesta sexta-feira, o lançamento de uma nova camisa em apoio ao Outubro Rosa, mês da conscientização e prevenção do câncer de mama. Parte da renda da venda dos modelos será revertida para a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), maior liderança nacional de grupos de pacientes no controle de câncer de mama, representando a voz de setenta ONGs por todo país.

A camisa começará a ser comercializada através das lojas oficiais a partir deste sábado.

A ação busca conscientizar a população sobre a importância de se cuidar e também de cuidar do próximo. Estudos revelam que o diagnóstico precoce oferece até 95% chance de cura, mas apenas 46,2% das mulheres realizam o exame uma vez ao ano, e 27% nunca o fizeram. É preciso manter as consultas de rotina em dia, assim como apoiar as mulheres a se manterem informadas e com os exames periódicos realizados.

– Muitas vezes as mulheres não procuram ajuda ou não fazem um acompanhamento médico regular por falta de apoio ou incentivo. Precisamos criar uma rede de apoio onde cuidamos de nós e também de quem amamos, o diagnóstico precoce pode salvar a vida de milhares de mães, filhas, amigas, esposa – explica a FEMAMA.

Fluminense, @umbrobrasil e FEMAMA Brasil unidos neste #OutubroRosa pela conscientização e prevenção do Câncer de Mama. Junt@s continuamos mais fortes! À venda em breve na @LojadoFlu. Parte da renda será revertida para a FEMAMA. pic.twitter.com/qDLz9Kdnm9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 1, 2021

Ainda de acordo com dados de estudos, 1 em cada 12 mulheres brasileiras poderão ter câncer de mama, a estimativa para 2021 é 66.280 casos novos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100.000 mulheres. A doença costuma ser relativamente rara antes dos 35 anos, acima dessa idade sua incidência aumenta progressivamente, principalmente após os 50 anos. Em alguns casos, ela pode evoluir de forma rápida, porém a maioria dos diagnósticos tem um bom prognóstico.

Nova camisa do Fluminense (Foto: Divulgação)







No ano passado, o Fluminense e a Umbro já haviam lançado uma camisa em homenagem ao Outubro Rosa.

