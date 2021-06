Fluminense lança camisa branca em homenagem aos 115 anos do primeiro título Carioca; veja as imagens

Após o lançamento do uniforme tricolor, o Fluminense divulgou, nesta sexta-feira, a nova camisa branca, que também homenageia os 115 anos do primeiro título Carioca do clube, conquistado em 1906. O modelo já havia vazado nas redes sociais no mês passado. As vendas começam a partir do próximo dia 30 e a masculina custará R$ 269,90, enquanto a feminina fica por R$ 239,90.

Com nove vitórias em dez jogos, o Flu se sagrou campeão daquele Campeonato Carioca de Futebol, entrando para a história. A nova camisa tem detalhes tricolores no punho da manga e na gola da camisa, além de uma pequena faixa na lateral. O modelo ainda traz, no canto inferior direito, o desenho da taça conquistada há 115 anos.

Para registrar a lembrança comemorada na nova peça, a Umbro Brasil desenvolveu dois selos exclusivos para o Fluminense, localizados na parte interna da gola e da barra da camisa. Ambos os selos mesclam as cores tricolores com um símbolo minimalista do clube e as datas celebradas, e o que está localizado na barra possui texto explicativo da conquista.

No fim do mês passado, o clube já havia começado a vender as peças da linha de treino e viagem nas lojas oficiais e pela internet. Os preços vão de R$ 159,90 a R$ 329,90. Este é o segundo lançamento da parceria entre Fluminense e Umbro.

“Cadê a branca do Flu”? ️ A nova armadura do @FluminenseFC em homenagem aos 115 anos da Taça Colombo carrega além da paixão pelo Tricolor, o branco que é paz e harmonia. Disponível dia 30.06 em https://t.co/Rio1cnGR6z e na @lojadoflu. #TrajadoDeGlórias pic.twitter.com/Aju4xpwV8d — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2021

