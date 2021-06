Fluminense lamenta morte de Artur Xexéo, jornalista e torcedor Tricolor Jornalista foi diagnosticado com o linfoma há duas semanas e fez a primeira sessão de quimioterapia na quinta-feira. Na sexta, teve uma parada cardiorrespiratória

Morreu neste domingo o jornalista e escritor Artur Xexeo, aos 69 anos, que tratava de um linfoma e não hodginks das células T. Ele era uma das figuras mais respeitadas no meio do jornalismo cultural. Pelas redes sociais, o Fluminense, seu time do coração, lamentou a morte.

– O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento do jornalista Artur Xexéo, Tricolor de coração. Desejamos muita força aos familiares e amigos – postou o clube, no Twitter.

Segundo o ‘G1’, Xexéo foi diagnosticado com o linfoma há duas semanas e fez a primeira sessão de quimioterapia na quinta-feira e passou mal à noite. Na sexta teve uma parada cardiorrespiratória, logo revertida. Mas, em função dela, não resistiu e morreu na noite deste domingo.

Xexéo começou no “Jornal do Brasil” em 1978 como repórter. Em 1982, foi convidado para trabalhar na revista “IstoÉ”. Em 1985, virou subeditor da Revista de Domingo, suplemento cultural do Jornal do Brasil. Em 2000, virou colunista do jornal “O Globo”. Também trabalhava na Globo News.

