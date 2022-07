Fluminense ironiza jornalista que comentou virada do Goiás sobre o Fluminense em rede social Tricolor levou a virada aos 35 do segundo tempo, mas conseguiu vencer o duelo no fim







O jornalista Renato Maurício Prado fez uma publicação em sua conta no Twitter que rendeu uma resposta do Fluminense. O Tricolor vencia a partida contra o Goiás, levou a virada aos 35 minutos do segundo tempo, mas conseguiu virar o jogo novamente e venceu por 3 a 2. RMP foi às redes quando o Esmeraldinho triunfava por 2 a 1 ironizar o desempenho do Tricolor e comentar a virada que o time tinha levado aos 35 do segundo tempo. Após o apito final, o Flu não deixou barato.

– E a máquina de Diniz, o Fluminense que, segundo alguns, joga o futebol mais bonito do país, leva a virada do Goiás – escreveu o jornalista.

O perfil oficial do Fluminense, então, comentou na publicação do jornalista com dois emojis de risada. A resposta do Tricolor repercutiu e teve mais de 500 retweets, com quase cinco mil curtidas. Outros internautas e torcedores do Fluminense também ironizaram a publicação de Renato Maurício Prado.

O Fluminense abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Jhon Arias, mas levou o empate aos 44′, em gol de Pedro Raul. No segundo tempo, Nicolas fez o segundo do Goiás, mas já no fim do jogo, o Tricolor marcou dois gols, com German Cano aos 39 e Willian Bigode, aos 40′.

