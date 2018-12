Fluminense inicia construção do terceiro campo do seu CT

O Fluminense anunciou o início das obras de construção do terceiro campo do seu CT, localizado na Barra da Tijuca, no Rio. A diretoria do clube espera que a estrutura esteja concluída até o fim do primeiro semestre, pois a previsão é de que as obras devem durar cinco meses.

A construção de um terceiro campo, que contará com as dimensões oficiais, é importante para que a comissão técnica do Fluminense possa adotar um revezamento maior na utilização dos gramados do CT, que conta, atualmente, com duas opções de gramados para realização dos treinamentos. Além disso, permitirá uma divisão melhor do elenco para as atividades.

“Seguimos conduzindo o planejamento das obras do CT com intuito de darmos as melhores condições aos nossos atletas e utilizarmos todo o potencial do lugar”, disse o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni.

As obras do campo 3 possuirão várias etapas, começando pela limpeza do terreno. Depois disso, será realizada a topografia do local, seguida pela instalação de equipamentos para drenagem e irrigação. E a última fase envolverá a colocação do gramado.

Boa parte das obras poderá ser acompanhada pelos jogadores do Fluminense, afinal, a reapresentação do elenco para iniciar a pré-temporada foi agendada para a próxima quinta-feira. A estreia do time na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, está agendada para o fim de semana dos dias 19 e 20 de janeiro, com um duelo contra o Volta Redonda, em casa.