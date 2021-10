Fluminense iguala série, mas Sesc RJ Flamengo conquista o Campeonato Carioca de vôlei no Golden Set Após grande partida no Tijuca Tênis Clube, comandadas de Bernardinho sobraram no set de desempate e garantiram o 17º título estadual. Tricolor venceu o jogo 2 por 3 a 1

Em uma final decidida no Golden Set, o Sesc RJ Flamengo conquistou seu 17º título do Campeonato Carioca, nesta sexta-feira, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Sem se encontrar em quadra na maior parte da partida, o time carioca viu o Fluminense dominar e fazer 3 sets a 1 (18-25, 25-22, 21-25 e 25-27). Quando valia o troféu, a equipe comandada por Bernardinho foi superior ao rival desde o início e fechou em 25-15.

Milena, de 21 anos, foi eleita a melhor jogadora da final logo em sua estreia pelo @sescrjflamengo. Destaque para a energia que ela levou para a quadra quando a equipe era muito pressionada pelo Fluminense. pic.twitter.com/0Jg7wmYuSA — Jonas Moura (@jonaslmoura) October 23, 2021

O técnico utilizou praticamente todo o elenco disponível para o jogo, com exceção da líbero reserva Marcelle. Uma das trocas mais relevantes foi a da levantadora Juma por Giovana. Valquíria também deu lugar a Milka. E Maira saiu para a entrada da estrela Milena.

A jovem aposta, contratada após um ano de destaque no Curitiba, mudou a cara da partida em sua estreia pelo time carioca, com bons ataques e muita energia. Ela foi eleita a melhor jogadora da decisão.

– Nada melhor do que estrear com título. Eu fui muito bem acolhida pelas meninas que estavam em quadra e consegui transformar toda a minha ansiedade em força. Acabei passando isso para elas, essa alegria e talvez fosse isso que faltava para o time naquele momento. Agora que acabou o jogo, vem a emoção. E veio o alívio também. O Bernardo sempre fala que o nosso forte é o grupo e foi isso. Vencemos como grupo – disse Milena.

Bernardinho fez uma avaliação sincera do que viu em quadra. O treinador sabe que foi uma atuação bem abaixo do que poderia, mas enalteceu o rival, que mostrou muito valor.

– O Fluminense veio mais solto, jogando sem responsabilidade, soltas, depois de terem perdido no primeiro jogo. Uma equipe muito dinâmica, de muita garra, muita vontade, defendendo demais. E nós sofremos muito. Faltou regularidade, entrosamento… Trocamos muito, tentamos trocar o ritmo de jogo e, no final, nos concentramos para ganhar o Golden Set, que valia o título – analisou Bernardinho, elogiando suas atletas, em especial Milena.

Fluminense vice-campeão carioca de vôlei (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

– Algumas jogadoras importantes perderam um pouco a lucidez, outras mudanças foram estratégicas. Importante destacar que as meninas que entraram, jogaram bem. Giovana fez uma excelente partida e a Milena fez uma bela estreia. De fato. Foi excelente vê-la num jogo tenso, e vê-las assim. Não vai ser fácil, o jogo mostrou algumas fragilidades nossas e podemos trabalhar em cima disso. O que é bom, porque se tivesse ganho e não tivesse visto nada, seria pior. Vamos seguir – finalizou o treinador.







O Sesc RJ Flamengo terá seu próximo compromisso pela Superliga, na próxima sexta-feira, em Bauru, diante do Sesi Bauru. O Fluminense, por sua vez, enfrenta o Osasco, no dia seguinte, fora de casa, na abertura do torneio.

