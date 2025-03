Fluminense goleia Volta Redonda e encaminha vaga na final do Carioca

O Fluminense está praticamente na final do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Volta Redonda no Maracanã, no Rio de Janeiro, e confirmou seu favoritismo de forma contundente. Cannobio foi o grande nome da partida, com dois gols. Arias e Cano também balançaram as redes.

O jogo de volta será realizado no próximo domingo, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O Fluminense avança mesmo se perder por três gols de diferença, visto que o Volta Redonda tem vantagem do empate no placar agregado por ter melhor campanha na primeira fase. Na outra semifinal, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo e pode perder por um gol de diferença para avançar.

Antes do segundo jogo, porém, o Fluminense entrará em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, visita o Caxias-RS no Centenário, em Caxias do Sul (RS), em jogo único.

A estrela de Canobbio não demorou a brilhar neste domingo, abrindo o placar logo aos seis minutos. O atacante pressionou no campo ofensivo e Wellington Silva recuou mal. Canobbio saiu na cara do goleiro e chutou rasteiro para fazer 1 a 0.

Apesar da falha, o Volta Redonda tentou manter a tranquilidade e teve boa chance em cabeçada de Sanchez no travessão, embora o lance já estivesse parado por falta.

Mas aos 17 minutos a situação do Fluminense ficou mais tranquila com outro gol de Canobbio. Arias avançou da direita em direção à meia-lua e tocou para Canobbio. O uruguaio girou bonito e chutou de primeira, rasteiro e cruzado para marcar novamente.

O Volta Redonda quase descontou quando PK arriscou de fora da área. Fábio fez linda defesa e, no rebote, Bruno Santos ainda cabeceou no travessão. Quem marcou de novo, porém, foi o Fluminense, aos 38 minutos. Arias recebeu no meio, carregou livre até a meia-lua e acertou um belo chute, no ângulo, para fazer 3 a 0.

O ritmo diminuiu um pouco no começo do segundo tempo, mas o Fluminense quase ampliou com Hércules, que chutou forte e acertou o travessão.

O lance animou novamente a partida e o quarto gol saiu aos 25 minutos, dos pés de Cano. Keno disparou pela esquerda e tocou para o atacante argentino dentro da área. Ele fez boa ginga com o corpo para vencer o marcador e chutou rasteiro e cruzado para marcar seu 99º gol com a camisa tricolor.

Depois disso, o Fluminense terminou de fazer suas alterações e controlou bem o restante da partida para confirmar a vantagem, embora ainda tenha criado mais algumas chances.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 4 X 0 VOLTA REDONDA

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli (Bernal) e Arias; Serna, German Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno). Técnico: Mano Menezes.

VOLTA REDONDA – Jean Drosny; Wellington Silva (Bruno Barra), Lucas Souza, Fabrício e Sanchez (Juninho Monteiro); Pierre (Henrique Silva), Robinho e PK (Luciano Naninho); Marquinhos (Mirandinha), Bruno Santos e MV. Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS – Canobbio, aos 6 e aos 17, e Arias, aos 42 minutos do primeiro tempo. German Cano, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Otávio, Serna e Canobbio (Fluminense); Fabrício, Pierre e Bruno Santos (Volta Redonda).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA – R$ 764.515,00.

PÚBLICO – 15.979 pagantes (17.877 no total).

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).