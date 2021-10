Fluminense goleia Desportivo Real e avança para as quartas de final da Copa Brasileirinho sub-14 Fluminense venceu com dois gols de Tutinho, um de Gorgulho e um de Thiaguinho; Moleques de Xerém enfrentam vencedor de Bahia e VF4 nas quartas de final

Nesta quinta, o Fluminense goleou o Desportivo Real por 4 a 0, no Clube Sesi de Betim, em Minas Gerais. Com dois gols de Tutinho, um de Gorgulho e um de Thiaguinho, os Moleques de Xerém venceram o duelo válido pelas oitavas de final da Copa Brasileirinho Internacional sub-14 e avançaram para as quartas.

Na estreia da competição, o Tricolor também goleou o Futebol Art por 5 a 0. Na última rodada, a equipe venceu o Canto do Rio por 1 a 0 e conquistou a vaga no mata-mata, reservada para os primeiros colocados de cada chave. Na próxima fase, o Flu enfrenta o vencedor do confronto entre Bahia e VF4.

