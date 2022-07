Fluminense garante R$ 3,9 milhões em premiação ao se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil Até o momento, Tricolor já arrecadou R$ 8,8 milhões na competição; valor pode representar um alívio financeiro aos cofres do clube

‘Faz o Pix, CBF’. O Fluminense eliminou o Cruzeiro e garantiu a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Tricolor assegura R$ 3,9 milhões em premiação com a classificação. Os confrontos ainda serão definidos em sorteio com data a ser confirmada pela entidade.

O Flu deixou pelo caminho Vila Nova e Cruzeiro. Sendo assim, o clube já acumulou R$ 8,8 milhões com a Copa do Brasil 2022. O valor é fundamental para aliviar os cofres, tendo em vista que foi eliminado precocemente da Libertadores e da Sul-Americana. Cabe destacar, que a folha salarial do elenco gira em torno de R$ 6 milhões.

Veja as premiações da Copa do Brasil:

Primeira fase: R$ 1 milhão e 270 mil (grupo I), R$ 1 milhão e 90 mil (grupo II) e R$ 620 mil (grupo III);

Segunda fase: R$ 1,5 milhão (grupo I), R$ 1 milhão e 190 mil (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III);

Terceira fase: R$ 1,9 milhão;

Oitavas de final: R$ 3 milhões;

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões;

Final: R$ 25 milhões ao vice-campeão e R$ 60 milhões ao campeão.

