Fluminense garante R$ 2,7 milhões com a classificação; time sofre e mostra que ainda precisa de ajustes Tricolor perdeu para o Red Bull Bragantino, mas avançou mesmo assim na competição após vencer bem no Maracanã

A classificação na Copa do Brasil significa não só manter o Fluminense vivo em mais uma competição como também um alívio para os cofres. Com a vaga nas oitavas de final, o clube garantiu R$ 2,7 milhões de premiação. O Tricolor faturou a quantia após o jogo com o Red Bull Bragantino, onde, apesar da derrota em Bragança Paulista por 2 a 1, a equipe avançou pela vitória por 2 a 0 no Maracanã.

Este valor é o equivalente a mais da metade de uma folha salarial do clube. Atualmente, salário de maio, que venceu no último dia 7, está em aberto. Vale lembrar que, por ter chegado às oitavas também na Libertadores, o Flu já havia embolsado mais US$ 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual). Em premiação para o Tricolor, que na fase de grupos já havia recebido aproximadamente R$ 16 milhões.

Veja os resultados da Copa do Brasil

​– Muito importante no aspecto técnico, financeiro, dá confiança na estratégia que o comandante estabelece. Nós pegamos a equipe mais difícil sem dúvida dessa fase. Uma grande equipe, entrosada, com um jovem e grande treinador no comando, e vencemos por 3 a 2 no agregado. Costumo dizer para os atletas que Independentemente do local, a primeira partida é muito determinante para a classificação na maioria das vezes. Outras grandes equipes ficaram no meio do caminho – avaliou o técnico Roger Machado.

E MAIS:

EQUIPE SOFRE E PRECISA DE AJUSTES

O Fluminense vinha de uma sequência de quatro partidas sem perder e, como todo resultado deve ser ponderado, a derrota também não representa terra arrasada. O time tem uma filosofia clara, seja dentro ou fora de casa: deixar o adversário jogar e explorar os contra-ataques. O que se viu em Bragança Paulista, porém, foi uma enorme dificuldade na criação de jogadas e falhas defensivas nos minutos finais que quase custaram a vaga.

É preciso relembrar que o Flu não eliminava uma equipe de Série A desde 2015 e, portanto, tinha uma missão ingrata pela frente. No primeiro tempo, uma partida pragmática da equipe de Roger Machado, que acabou tendo segurança e até criou as duas melhores oportunidades. Se antes do intervalo já havia sido intenso, depois ficou ainda mais. Quando Nene marcou de falta, a sensação era de que as coisas ficariam mais tranquilas, mas não foi o que aconteceu.

O meia foi mal mais uma vez. Não conseguiu criar e também participou pouco da fase defensiva. O gol em seu 98º jogo com a camisa tricolor coroou apenas a qualidade no fundamento. Além disso, as substituições de Roger não fizeram efeito, com Luiz Henrique e Kayky tendo dificuldades de acompanhar o ritmo de Caio Paulista e Gabriel Teixeira, que foram bem. Isso reforça o motivo da mudança da dupla de pontas, já que o poder de marcação e recuperação dos agora titulares é melhor.

Nene comemora gol marcado (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O que importa de fato é a classificação, que dá ainda mais força e confiança ao Fluminense para o seguimento da temporada. O desgaste pode começar a pesar para este elenco, que teve a última semana completa de descanso e treinos entre os dias 11 e 17 de abril. No próximo domingo, às 20h30, o Tricolor faz mais um confronto com o Red Bull Bragantino, agora pelo Campeonato Brasileiro, novamente no Nabi Abi Chedid.

– Eu vou me permitir não usar a palavra “poupar” porque parece um desprestígio à competição e um desrespeito ao adversário. Mas se precisar colocar jogadores frescos, descansados, faremos para manter esse nível. A partir de amanhã, começamos a desenhar isso, a recuperar os jogadores dessa batida. A gente pensa, sim, sempre em todo jogo, mas trabalha junto com a fisiologia. Se for necessário para manter a intensidade, faremos sim – disse Roger.

O elenco volta ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, treina na sexta no CT Carlos Castilho e já volta a Bragança Paulista no sábado. O Fluminense tem quatro pontos no Brasileirão e o adversário das oitavas da Copa do Brasil ainda será definido em sorteio.

E MAIS:

Veja também