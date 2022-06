Fluminense freia sequência do Avaí e volta a vencer no Brasileirão

Após dois jogos, o Fluminense voltou a vencer no Brasileirão. Na noite deste domingo, recebeu o Avaí, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e venceu por 2 a 0. O jogo, válido pela 13.ª rodada, contou com gols de Cano, logo no começo, e de Matheus Martins, no segundo tempo.

Com a vitória, o time carioca chega a 18 pontos, dentro do G-6, zona de classificação à pré-Libertadores, em sexto lugar. Já o Avaí, que vinha de duas vitórias seguidas, permanece com 17 pontos, agora em 11.º lugar.





O Fluminense impôs ritmo forte nos primeiros minutos, acuando o Avaí, e foi premiado com gol logo aos quatro minutos. Arias recebeu no meio-campo, fez boa jogada e deixou Cano na cara do gol. Artilheiro, o argentino teve muita frieza ao dar um toque de leve e marcar seu 22.º gol na temporada e sétimo no Brasileirão.

Mesmo com a vantagem, os cariocas seguiram no ataque e tiveram chances para ampliar. Samuel Xavier arriscou de longe e acertou o travessão. Depois, Luiz Henrique recebeu lindo lançamento de Ganso, mas chutou mal, em vez de tocar para Cano, que chegava livre e de frente para o gol. O Avaí só teve uma chance, em chute Bissoli da entrada da área, mas Fábio fez boa defesa.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí demonstrou melhora e até chegou balançar a rede com Bisoli após grande jogada de Raniele. Após checagem, o VAR anulou, pois Willian Pottker, que tabelou com Raniele, estava impedido.

O susto foi o suficiente para o Fluminense retomar a concentração. O time retomou o controle e quase ampliou com Samuel Xavier, que novamente acertou o travessão, desta vez em chute dentro da área. Mas o segundo saiu aos 26 minutos, com Matheus Martins, que entrou três minutos antes. Ele venceu a disputa com dois adversários e saiu na cara do goleiro Vladimir. Com muita tranquilidade, tocou rasteiro no cantinho.

O Avaí teve apenas mais uma chegada com Bissoli, que aproveitou bobeada da defesa e chutou rasteiro, mas Fábio defendeu. Ainda deu tempo para Samuel Xavier acertar o travessão pela terceira vez antes de o árbitro apitar o fim do jogo.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira, às 19h, quando recebe o Cruzeiro, no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. No domingo seguinte, às 16h, faz o clássico com o Botafogo, no Engenhão, pela 14.ª rodada do Brasileiro. Já o Avaí tem a semana inteira para se preparar para encarar o líder Palmeiras, no domingo, às 16h, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 AVAÍ

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Wellington) e Ganso (Martinelli); Luiz Henrique (Pineida), Cano (Matheus Martins) e Arias (Willian). Técnico: Fernando Diniz.

AVAÍ – Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele (Morato), Bruno Silva e Eduardo (Jean Cléber); William Pottker, Bissoli (Vinícius Leite) e Muriqui (Renato) (Rômulo). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Cano aos quatro minutos do primeiro tempo. Matheus Martins aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS – Arthur Chaves, Raniele e Bruno Silva (Avaí).

RENDA – R$ 396.462,50.

PÚBLICO – 14.207 pagantes (15.530 presentes).

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).