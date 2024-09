Fluminense faz mistério e Thiago Silva continua sendo dúvida para jogo com Atlético-MG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 18:48 Para compartilhar:

O Fluminense continua fazendo mistério sobre a situação do zagueiro Thiago Silva, que reclamou de dores no calcanhar após a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O defensor, no entanto, continua como dúvida para a partida de volta, marcada para esta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV.

Thiago Silva esteve no Centro de Treinamento do Fluminense nesta segunda-feira, mas não treinou com os companheiros. O clube, inclusive, evitou colocar a foto do atleta nas suas redes sociais, com o intuito de aumentar o mistério sobre o seu retorno diante do

O defensor fez um trabalho individualizado na fisioterapia e na academia do clube. Ele chegou a fazer algumas atividades no gramado, nos últimos dias, mas sem muita carga. Nos bastidores, o Fluminense trata com otimismo a presença de Thiago Silva na partida que pode colocar o clube na semifinal da Libertadores.

Caso não possa contar com o zagueiro, Mano Menezes deve ter Manoel como dupla de Thiago Santos. A defesa rendeu muita ‘dor de cabeça’ ao treinador após a falha grosseira de Felipe Melo na derrota para o Botafogo, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Um desfalque certo é o meia Nonato, que precisou passar por um procedimento cirúrgico após fraturar o nariz no clássico com o Botafogo. O atleta seria opção no banco de reservas caso estivesse à disposição.

Para avançar à semifinal da Libertadores, o Fluminense precisa ao menos de um empate diante do Atlético, em Belo Horizonte. Caso seja derrotado pela diferença mínima, a partida será definida nos pênaltis.