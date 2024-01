Fluminense faz duelo direto com o Nova Iguaçu pela liderança da Taça Guanabara

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/01/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Fluminense e Nova Iguaçu entram em campo neste domingo às 18h, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, para fazer um confronto direto na busca pela liderança da Taça Guanabara. Os dois clubes somam sete pontos tentam manter o embalo em jogo válido pela quarta rodada da competição.

O Fluminense vem de duas vitórias, diante de Portuguesa, 2 a 1 e Audax, 1 a 0. O Nova Iguaçu ganhou do Bangu (3 a 2), empatou com o Flamengo (1 a 1) e venceu o Sampaio Corrêa, por 2 a 1. Os dois clubes tiveram 12 confrontos. O Tricolor possui total vantagem, com 10 vitórias contra 1 do oponente. Uma partida terminou igual.

O Fluminense, novamente, jogará com os reservas. Os titulares se apresentaram somente na última quinta-feira e não possuem condições plenas para encarar os 90 minutos. Para o duelo, o técnico interino Marcão deve seguir com a escalação escolhida no jogo passado, apostando nos atletas da base.

Há a remota possibilidade de Gabriel Pires e Renato Augusto estrearem, até para irem ganhando ritmo de jogo, mas o treinador interino prefere manter o mistério sobre a utilização da dupla.

No ataque, Lelê continua como destaque (tem média de uma bola na rede por partida). Ele deixou sua marca em todos os duelos até o momento e lidera a artilharia, com três gols. Na defesa, Antônio Carlos, reforço contratado para a temporada, está demonstrando enorme segurança, além de inteligência nos desarmes e posicionamento. O defensor ganha cada vez mais a confiança do torcedor.

Do outro lado, o comandante Carlos Vitor vai mandar o Nova Iguaçu com força máxima. Os destaques neste início de competição são Albert, Bill e Yago Ferreira que formam o trio ofensivo. “O Fluminense é força com qualquer time, então temos que manter o respeito e dar o máximo em campo”, alertou o técnico.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU

FLUMINENSE – Vitor Eudes; Justen, Antônio Carlos, Luan Freitas e Rafael Monteiro; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão.

NOVA IGUAÇU – Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Ítalo Silva; Ronald, Albert, Xandinho e Yago Ferreira; Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO – 18h10

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

