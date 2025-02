Fluminense faz clássico ruim com o Flamengo e fica em situação delicada no Carioca após 0 a 0

Muita disposição e entrega, pouca objetividade e qualidade. O Fla-Flu 270 terminou com um decepcionante empate sem gols neste sábado, no Maracanã. O resultado impediu que o time rubro-negro assumisse a liderança de maneira provisória e deixou a equipe tricolor bastante ameaçada na luta pelas semifinais da Taça Guanabara.

O Flamengo sobre para os 14 pontos, dois atrás do líder Volta Redonda, que ainda joga na rodada, e pode até dormir fora do G-4 caso Botafogo e Sampaio Corrêa vençam seus jogos, além de sair um ganhador no duelo entre Vasco e Nova Iguaçu. Mas tem um jogo a mais por fazer, com o Botafogo.

Ao Fluminense, na oitava colocação, com 11 pontos, restariam as chances matemáticas. Teria de ganhar de Bangu e Nova Iguaçu e torcer para muitos tropeços da turma que está na sua frente, entre eles os outros três gigantes do Rio.

O Flamengo ganhou um desfalque de peso de última hora. O uruguaio Arrascaeta ficou fora dos relacionados. Recebeu um descanso para não “estourar” a parte física. Evertton Araújo entrou e Gerson foi deslocado para a meia, com as esperanças de Filipe Luís todas no artilheiro Bruno Henrique, realizando seu 50º clássico no Rio – são 19 gols nos arquirrivais.

Buscando recuperar a boa fase, o goleador Cano carregava as esperança do Fluminense. Vindo de quatro gols nos últimos cinco jogos, o argentino tentava desencantar diante de sua principal vítima. Desde a decisão de 2023 que o artilheiro não balançava as redes rubro-negras. Mas, na história, já havia castigado o Flamengo em sete oportunidades.

A bola nem bem rolou no quente Maracanã com sensação térmica de mais de 40 graus – o calor era forte no Rio na hora do clássico e o clima seco – e o Flamengo aumentou seus número de desfalques. Com somente sete minutos, Alex Sandro sentiu problema muscular e deu lugar a Ayrton Lucas. Ficou no banco com gelo na virilha da perna esquerda.

O Fluminense, pressionado pelo resultado após tropeços inesperados, tentou tomar a iniciativa do clássico. Corajoso, mas sem criar perigo, contudo. Já o Flamengo administrava a posse e investia na correria de Bruno Henrique e Michael pelas beiradas de campo.

O jogo brigado e de pouca qualidade chegou à pausa técnica aos 25 minutos com muita disputa e nenhuma finalização. Rossi evitou que Cano desse a cabeçada e Hércules cortou o cruzamento endereçado a Bruno Henrique.

A primeira batida, de Cano, não teve capricho e nem direção. Já Bruno Henrique colocou as mãos no rosto após cabecear com estilo, porém para fora. A enorme expectativa de jogo bom não se confirmou até o intervalo, com os times mais preocupados em brigar, fazer faltas e discutir do que buscar o triunfo.

Preocupação de Mano Menezes após levar uma pancada no tornozelo esquerdo, o zagueiro e capitão Thiago Silva não voltou da pausa, aparentando muita dor e não conseguindo sequer pisar. O jovem Riquelme Felipe também acabou substituído, com o Fluminense prometendo mais intensidade na segunda etapa.

Mas as trocas não surtiram efeito e o jogo seguiu monótono. Filipe Lu[is respondeu com entradas de Luiz Araújo e Juninho com poucos minutos e também não conseguiu o resultado esperado. A etapa estava bem ruim e com goleiros pouco trabalhando.

Os minutos finais, sob gritos de “Mengo, Mengo”, foi de pressão dos rubro-negros e contragolpes dos tricolores. Cebolinha cabeceou para defesa de Fábio aos 43 no único lance perigoso do clássico. O desgaste impedia jogadas bem trabalhadas e o último esforço das equipes acabou não surtindo efeito, para desgosto de ambos e vaias das arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 FLAMENGO

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Bernal) e Jhon Arias; Riquelme Felipe (Lima), Germán Cano (Lelê) e Canobbio (Serna). Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Allan), Gerson e Evertton Araújo; Gonzalo Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Éverton Cebolinha) e Michael (Juninho) . Técnico: Filipe Luís.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Henrique, Léo Ortiz e Pulgar (Flamengo); Arias, Canobbio, Guga (Fluminense).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano.

RENDA – R$ 2.180.770,09.

PÚBLICO – 37.838 presentes.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).