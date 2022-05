Fluminense faz as contas por classificação na Sul-Americana; veja os cenários Tricolor precisa vencer os dois jogos restantes e ainda tirar saldo de gols do Junior Barranquilla para avançar às oitavas

A eliminação do Fluminense na terceira fase da Libertadores fez a Copa Sul-Americana ganhar o dobro de importância na sequência da temporada.





Mesmo assim, o cenário não é considerado simples faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos. Com a vitória do Junior Barranquilla (COL) sobre o Oriente Petrolero (BOL) na Colômbia por 2 a 0, o duelo do Tricolor com o Unión Santa Fe (ARG) será decisivo.



A verdade é que o Flu depende praticamente apenas de si para chegar às oitavas de final da competição. No entanto, precisa tirar saldo de gols nos jogos restantes fora de casa. Se vencer na Argentina, o time de Fernando Diniz alcança os mesmos 10 pontos atuais do Junior. A diferença de gols está em seis dos colombianos para um dos brasileiros.

Isso faria com que na última rodada o time carioca precisasse vencer o Petrolero e de preferência por um placar confortável, independentemente de quanto for o triunfo sobre o Santa Fe nesta quinta-feira. Isso para não depender do placar da partida do Junior. Os colombianos decidem em Barranquilla. A receita para o Fluminense não sofrer muito é simples: vencer os dois jogos e por placares elásticos.

COMO SE COMPLICA?

Caso empate, o Flu fica com os mesmos oito pontos do Unión Santa Fe, mas ainda em terceiro por conta dos três gols de diferença no saldo. Na última rodada, precisará vencer e torcer por um empate no outro confronto para chegar aos 11 pontos do Junior. Mesmo assim, terá que garantir um bom placar contra o Oriente Petrolero em Santa Cruz de la Sierra (BOL) para tirar a distância de cinco gols.

Se perder, o Fluminense já está eliminado da Sul-Americana. É importante lembrar que apenas o líder do grupo se classifica para a fase seguinte, o que dificulta a vida dos times. O Tricolor tem duas vitórias, um empate e uma derrota até o momento, esta justamente para o Barranquilla por 3 a 0, que faz com que a missão fique mais complicada.

– Não é fácil, mas estamos preparados para fazermos um grande jogo e se Deus quiser buscar a vitória, que é o resultado que precisamos. Estou zerado, mais que 100%. O Fluminense depende dele. Isso que temos que fazer. Temos que ir para a Argentina, vencer o jogo e depois vamos para a última rodada dependendo de nós – disse Ganso no embarque do time.

A pontuação média dos times que avançam na Sul-Americana é de 12 ou 13 pontos. O Fluminense tem sete. Antes de a rodada começar, as chances de classificação de acordo com o site “Chance de Gol” eram de 12,1%. O confronto com o Unión Santa Fe acontece nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio 15 de abril, na Argentina.