Fluminense faz ‘apronto’ contra o América-MG de olho nas quartas da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 6:00 Compartilhe

Com a cabeça nas quartas de final da Copa Libertadores, competição na qual irá encarar o Olímpia-PAR a partir da próxima semana, o Fluminense volta a campo neste sábado focado na reabilitação no Campeonato Brasileiro para retornar ao G-6. No Maracanã, com apoio de sua torcida, recebe o lanterna América-MG, às 18h30, pela 20ª rodada. Vindo de derrota para o Grêmio, por 2 a 1, o Fluminense aparece na sétima colocação com 31 pontos e fica de fora do G6 por conta dos critérios de desempate. Já o América-MG vive um momento completamente diferente. Vindo de três derrotas seguidas, sendo o lanterna com apenas 10 pontos.

Um dia depois de fazer a sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz não deve poupar jogadores visando o duelo da próxima quinta-feira, no Rio, diante do Olímpia. Pelo contrário. Além de escalar os seus dois convocados – o zagueiro Nino e o volante André – o técnico vai ter as voltas do zagueiro Felipe Melo e do volante Lima, que cumpriram suspensão automática.

A estratégia de Diniz é manter o time titular para usar este jogo como um ‘apronto’ para o duelo pelas quartas de finais. Por isso, existe a possibilidade de Marcelo não ser escalado, porque ele está suspendo por dois jogos pela Conmebol. Com isso, Diogo Barbosa pode iniciar como titular.

A principal novidade entre os relacionados é o lateral Alexsander, que ficou 100 dias parado por conta de uma lesão no joelho e outra na coxa esquerda. Ele deve ficar no banco e ter chance no segundo tempo para ir ganhando ritmo de jogo. Enquanto isso, o zagueiro Marlon, que atuou no sul, volta pra o banco, enquanto as baixas por contusão seguem o zagueiro Manoel e o lateral-esquerdo Jorge.

Do outro lado, o técnico Fabián Bustos tem um desfalque e três retornos para armar o time americano. A baixa fica para o lateral-direito Daniel Borges, que está suspenso após ter sido expulso na derrota por 1 a 0 contra o Goiás, mesmo em Belo Horizonte (MG).

Por outro lado, o zagueiro Burgos, o volante Juninho e o meia Benítez cumpriram suspensão e agora voltam a ficar à disposição. No mais, a base será a mesma, com Mateus Pasinato confirmado no gol após receber elogios na última partida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias