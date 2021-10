Fluminense falha na estratégia e perde para o Fortaleza em jogo de pouca criação no Maracanã Danilo Barcelos criou boa chance no fim do primeiro tempo, mas Tricolor não conseguir propor o jogo; Benevenuto e Titi marcaram para o Leão

Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Fortaleza por 2 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro. Com gols de Benevenuto e Titi, o Leão encerrou a rodada com mais três pontos e na quarta colocação na tabela. O Flu, que lutava para se aproximar à zona de classificação da Libertadores, não conseguiu reagir e estaciona na 9ª posição da tabela.

MORDE E ASSOPRA

Nos primeiros dois minutos de jogo, o Fluminense teve uma oportunidade com a bola parada. Em cobrança de falta, Danilo Barcelos lançou a bola e Fred tentou aproveitar, mas o cabeceio foi fraco e não ofereceu perigo à meta do Leão. No lance seguinte, Titi fez pressão na área tricolor após uma bola alçada, mas o lance foi evitado por Fred e Yago Felipe.

AQUI, NÃO!

Aos seis minutos, Crispim adiantou uma jogada do Fortaleza e tentou um cruzamento na área, que foi cortado pelo zagueiro Nino. Três minutos depois, Pikachu recebeu uma cobrança de escanteio e arriscou, mandando a bola para longe das traves de Marcos Felipe.

TENTATIVAS EM VÃO

O jogo seguiu cadenciado até os 17 minutos. Crispim fez um lançamento para Pikachu, que perdeu o lance, posteriormente aproveitado pela finalização de Romarinho. A tentativa, no entanto, não foi certeira. Aos 24 minutos, Danilo Barcelos aproveitou o espaço para avançar e tentar um cruzamento, evitado pela defesa.

QUASE O PRIMEIRO

Na sequência, Calegari experimentou um cruzamento para Caio Paulista, mas Tinga evitou o lance mais uma vez. Aos 26 minutos, o Flu teve um escanteio a seu favor. Na cobrança, Luccas Claro cabeceou e quase abriu o placar no Maracanã, mas Felipe Alves defendeu.

PRESSÃO DO LEÃO

Aos 29 minutos, Fred rolou para Nonato, que recebeu na área. Porém, o volante caiu na zona de perigo e o árbitro não concedeu penalidade. Aos 34 minutos, Romarinho invadiu a entrada da área e tocou para Ronald finalizar, mas Marcos Felipe agarrou.

LÁ E CÁ… E NADA

Aos 39 minutos, Danilo Barcelos cobrou escanteio para o Fluminense e a defesa desviou. André aproveitou a sobra e arriscou com precisão da intermediária, mas a bola passou rente ao travessão. No minuto seguinte, Henriquez também experimentou de longe, mas não ofereceu perigo.

QUE PERIGO!

A arbitragem concedeu quatro minutos de acréscimo. Aos 47 minutos, Luiz Henrique driblou a zaga do Fortaleza e mandou a bola para a área, mas ninguém estava lá para disputar o lance. Dois minutos depois, Tite deu uma entrada em Fred e rendeu ao Fluminense uma falta perigosa. Na bola parada, Danilo Barcelos acertou o travessão.

CABECEIO FATAL

Logo no início da segunda etapa, surgiu o primeiro gol. Em cobrança de escanteio, Benevenuto cabeceou com precisão e abriu o placar para o Fortaleza. O Flu sentiu o revés e buscou mudar o placar. Aos seis minutos, Caio Paulista deu uma arrancada em direção à área e cruzou para Fred, que chegou atrasado no lance.

PLACAR ABERTO

Quando o relógio marca nove minutos, Caio Paulista pegou a sobra e bateu forte para o gol, mas Felipe Alves agarrou novamente. O Tricolor seguiu fazendo pressão, mas sem criar mais chances. Aos 13 minutos, Luccas Claro perdeu o duelo para Robson, que rolou para Pikachu finalizar forte, mas o arqueiro do Flu espalmou o perigo.

FORTALEZA AMPLIA A VANTAGEM

Aos 15 minutos, Crispim cobrou escanteio e lançou para Titi, que cabeceou sozinho e marcou o segundo gol do Leão. Aos 17 minutos, Ederson cruzou fechado na área mas Nino afastou o lance.







SAÍDA DE GABRIEL TEIXEIRA

Aos 23 minutos, Luiz Henrique driblou o adversário e rolou para Gabriel Teixeira, que deu o passe para Fred no centro da área. O camisa 9 bateu forte, mas a bola rasteira passou ao lado da trave direita. Logo depois, Biel saiu após sentir a coxa esquerda.

TROPEÇOS DE FRED

Cinco minutos depois, Bobadilla deu um passe longo certeiro para Fred, que após percorrer a área, errou o lance e deu a posse de presente para o Fortaleza. Na sequência, Ronald tentou driblar o camisa 9, que cometeu uma falta no adversário. Aos 39 minutos, o centroavante aproveitou a bola parada para cabecear no gol, mas Felipe Alves espalmou.

TENTOU MAS NÃO LEVOU

Aos 40 minutos, Felipe tentou cruzar para Pikachu, mas sofreu o corte de Luccas Claro. No último minuto da partida, Lucca teve boa chance de frente para o goleiro, mas não conseguiu diminuir o prejuízo. Assim, a partida encerrou com mais três pontos para o Leão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 2 FORTALEZA

Data/Hora: 06/10, às 21h30

Local: Maracanã (RJ)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: Benevenuto (2’/2°T), Titi (15’/2°T)

Cartões amarelos: Luiz Henrique (51’/1°T), Fred (30’/2°T)

​Cartões vermelhos:

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Nino e Danilo Barcelos; André, Nonato (Samuel Xavier/36’2°T) e Yago Felipe (Jhon Arias/15’2°T); Luiz Henrique (Bobadilla/25’2°T), Caio Paulista (Gabriel Teixeira/15’2°T e Lucca/25’2°T) e Fred.

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Jussa; Ederson (Felipe/34’2°T), Ronald, Lucas Crispim e Pikachu; Henriquez (David/0’2°T) e Romarinho (Robson/0’2°T)

