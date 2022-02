Fluminense estreia na Libertadores com vitória de virada (2-1) sobre Millonarios em Bogotá

O Fluminense mostrou experiência de copa nesta terça-feira e venceu por 2 a 1 em sua visita ao Millonarios, a 2.600 metros de altitude, em Bogotá, no jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores 2022.

O venezuelano Eduardo Sosa colocou o time colombiano na frente aos 7 minutos, mas foi expulso pouco depois e abriu a porta para a virada dos cariocas por meio de David Braz no fim do primeiro tempo (43) e Germán Cano (77).

O tricolor receberá o Millonarios no Rio de Janeiro na próxima terça-feira para definir quem vai enfrentar Atlético Nacional ou o paraguaio Olimpia valendo uma vaga na fase de grupos do torneio de clubes mais importante do continente.

Cerca de 36 mil torcedores lotaram o estádio Campín de Bogotá para ver a estreia do time da capital na Libertadores. Mas saíram de mãos vazias após um espetáculo vibrante.

– De herói a vilão –

Em sua ambição de seguir em frente no torneio, o tricolor carioca deu um tiro no pé. No primeiro escanteio do jogo, os jogadores de Abel Braga partiram para o ataque e ficaram expostos atrás.

O goleiro colombiano Álvaro Montero soube puxar um contra-ataque a tempo e Sosa se posicionou na área adversária para colocar o Millonarios na frente com um poderoso chute de pé direito. Mas Sosa, que reforçou o elenco do time colombiano nesta temporada, rapidamente passou de herói a vilão.

Quase imediatamente após o gol, o canhoto recebeu um cartão amarelo por trocar empurrões com Felipe Melo. E, com quase 25 minutos, deu uma cotovelada em Willian e acabou sendo expulso.

Essa não seria a primeira reviravolta inesperada da noite.

Com quase meia hora de jogo, o veterano atacante Fred escapou sozinho em frente ao gol dos Millonarios, mas sentiu uma forte fisgada na perna direita quando preparava o chute e teve que ser substituído pelo argentino Germán Cano, artilheiro do futebol colombiano em 2018.

A valiosa vantagem escapou aos colombianos na reta final do primeiro tempo.

Nem a defesa nem Montero souberam lidar com uma longa cobrança de lateral na área e, após uma série de rebotes, o zagueiro David Braz empatou o jogo diante do gol vazio do Millonarios.

– Millonarios perde pênalti –

Os colombianos vieram para a segunda etapa com esperança de ficar em vantagem novamente. Aos 50 minutos, o canhoto Daniel Ruiz entrou na área e foi derrubado pelo meia Yago Felipe.

O árbitro argentino Darío Herrera não hesitou em marcar o pênalti, mas o capitão Macalister Silva, desperdiçou a cobrança.

Apesar da inferioridade numérica, o time da casa continuou pressionando. E pagou caro por sua audácia.

Quando o jogo entrou em sua fase decisiva, o Millonarios perdeu a bola na saída e deixou o lateral esquerdo Henrique Luiz na frente do gol, que deu uma assistência para Cano marcar o gol e decretar a vitória tricolor garantindo assim uma vantagem importante para a partida de volta.

