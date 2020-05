Fluminense estende período de treinos por videoconferência até o fim de maio

O Fluminense comunicou nesta segunda-feira que o período de treinos dos jogadores em suas residências, definido pelo clube como “interemporada virtual”, foi prorrogado até o fim de maio. A medida se deve ao surto de coronavírus no Rio e no Brasil.

O elenco do Fluminense vem realizando trabalhos de modo remoto, com os atletas seguindo um cronograma de atividades programada pela comissão técnica, fisiologistas e preparadores físicos. Eles são orientados e fazem os trabalhos por videoconferência. Essa rotina tem sido adotada desde o encerramento das férias, no fim de abril.

“O Fluminense Football Club informa que estenderá a inter temporada virtual dos atletas do Departamento de Futebol Profissional até o dia 31 de maio. Durante esse período, o elenco seguirá com o programa de treinamentos remotos montado pela comissão técnica”, disse o clube, através de um comunicado oficial.

Nas últimas semanas, o Fluminense tem se posicionado contrariamente à retomada antecipada das atividades nos centros de treinamentos e também das competições. O clube, inclusive e junto com o Botafogo, se recusou a assinar documento com os demais participantes do Campeonato Carioca e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro em defesa da volta do torneio.

O Fluminense não entra em campo desde 15 de março, quando derrotou o Vasco por 2 a 0 pela Taça Rio, resultado que o deixou na liderança do Grupo B do segundo turno do Carioca, com nove pontos em três jogos.