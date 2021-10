Fluminense estende contrato do meio-campista André até o fim de 2024 Revelado no clube, o jogador tinha vínculo até dezembro de 2023 e assinou a extensão o novo contrato, no CT Carlos Castilho: 'Só tenho a agradecer ao Tricolor por toda confiança'

O Fluminense anunciou, na noite desta segunda-feira, a prorrogação do contrato do volante André até o fim de 2024. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o jogador tinha vínculo até dezembro de 2023 e assinou a extensão do novo contrato, no CT Carlos Castilho. O atleta, em entrevista ao site do clube, falou sobre a alegria de renovar.

– Muito feliz em renovar com o Fluzão até 2024. Só tenho a agradecer ao Tricolor por toda a confiança em meu trabalho. Se hoje estou aqui é porque Deus, minha família e quem está ao meu lado sempre acreditaram em mim. Um agradecimento especial à diretoria do clube, aos profissionais da comissão técnica, companheiros e a essa torcida de Guerreiros – disse André, e emendou:

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro



– Não canso de dizer que é uma honra fazer parte desse grupo. Que mais sonhos se realizem aqui e que eu possa vestir essa armadura tão pesada por muito mais tempo – agradeceu.

Desde que subiu ao time profissional, André mostrou seu potencial tornou-se importante no esquema do técnico Marcão. Ele fez a sua estreia na temporada passada e já entrou em campo em 34 partidas.

+ Fluminense renova contrato de John Kennedy até o fim de 2025 com multa rescisória milionária

Além disso, o atleta marcou um gol com a camisa tricolor. Justamente diante do rival Flamengo, nos minutos finais, do duelo realizado no dia 4 de julho, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

✍️ MAIS UM! André assina extensão de contrato com o Fluminense até 2024! Seguimos juntos, Guerreiro! 3️⃣5️⃣ Saiba mais >> https://t.co/gQGzXzPg3Z pic.twitter.com/TVRB731RKK — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 5, 2021

E MAIS:





E MAIS:

Veja também