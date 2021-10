Fluminense está escalado para o clássico com o Flamengo pelo Brasileirão; veja time e onde assistir David Braz ocupa o lugar de Nino, que ainda se recupera de lesão no olho; John Kennedy segue no lugar de Fred

O Fluminense está pronto para o último clássico de 2021 e tem novidades para enfrentar o Flamengo neste sábado, às 19h, no Maracanã. Sem Nino, que ainda não se recuperou de uma pancada no olho, o técnico Marcão terá uma dupla de zaga diferente com o retorno de Luccas Claro. No ataque, John Kennedy segue como titular na ausência de Fred.