Fluminense está escalado para jogo contra o Juventude pelo Brasileirão; veja a escalação e onde assistir Caio Paulista é a grande novidade na escalação de Fernando Diniz, á que atuará na lateral-esquerda. tricolor tentará quebrar o jejum de 17 anos sem vencer o adversário fora de casa

O Fluminense volta a campo neste domingo, às 11h, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela nona rodada do Brasileirão. A novidade da escalação fica por conta do atacante Caio Paulista, que atuará improvisado na lateral-esquerda.





Com onze pontos, a equipe carioca tenta se aproximar do pelotão de frente da competição. A diferença para o G4 atualmente é de três pontos, para o Coritiba, que ocupa a quarta colocação. Além disso, o Tricolor terá a tarefa de quebrar o jejum de 17 anos sem vencer o adversário, em Caxias do Sul. A última vez foi em 2005,

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

​

A escalação do Fluminense para o duelo desta manhã é: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Caio Paulista; Wellington, André e Ganso; Willian Bigode, Luiz Henrique e Cano.

Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

E MAIS:

E MAIS: