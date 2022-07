Fluminense está escalado para enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil; veja os times e onde assistir Matheus Martins volta à titularidade depois de ser reserva na última rodada do Brasileiro







As quartas de final da Copa do Brasil estão prestes a começar para as equipes tricolores. Nesta quinta, o Fortaleza recebe o Fluminense na Arena Castelão, às 20h30. Para o duelo, Diniz acionou novamente Matheus Martins no ataque e irá manter o time que conquistou a classificação no Mineirão. A partida será transmitida pelo Prime Video e Tempo Real do LANCE!

Assim, o Flu está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; André, Nonato, PH Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Cano.

E o Fortaleza entra com: Marcelo Boeck; Emanuel Brítez, Benevenuto, Ceballos, Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Lucas Lima; Lucas Crispim, Robson e Thiago Galhardo.

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Pedro Rangel.

Zagueiros: David Duarte, Luccas Claro, Manoel e Nino.

Laterais: Cris Silva, Pineida e Samuel Xavier.

Meias/Volantes: André, Felipe Melo, Jhon Arias, Martinelli, Michel Araújo, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago Felipe.

​Atacantes: Caio Paulista, Germán Cano, John Kennedy, Marrony, Matheus Martins e Willian Bigode.

