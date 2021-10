Fluminense está escalado para duelo contra o Fortaleza pelo Brasileiro; veja o time e onde assistir Tricolor encara o Leão em busca da zona de classificação da Libertadores 2022; Samuel Xavier e Yago Felipe entram em campo nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro. Lutando pela entrada na zona de classificação da Libertadores 2022, o mandante conta com um importante reforço: A volta do público ao estádio. Caso saia com os três pontos, o Tricolor pode terminar a noite na sexta colocação da tabela. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

Em recuperação de desconfortos musculares, Samuel Xavier era dúvida para hoje, e ficou de fora do esquema inicial. Yago Felipe, que sofreu um choque na partida contra o Red Bull Bragantino, começa a partida com a equipe. Já o lateral-esquerdo Egídio fica no banco de reservas em mais uma rodada, apesar das expectativas sobre seu retorno aos gramados.



Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

O Fortaleza, por sua vez, está escalado com: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Jussa; Ederson, Ronald e Lucas Crispim; Pikachu, Henriquez e Romarinho.

