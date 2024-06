Fluminense enfrenta o Vitória no primeiro jogo após a ‘Era Fernando Diniz’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que inicia uma nova trajetória após a saída do técnico Fernando Diniz, enfrenta o Vitória nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada. A partida é um confronto direto contra o rebaixamento.

O Fluminense tem apenas seis pontos, em 11 jogos e vem de cinco tropeços consecutivos, tendo perdido os últimos quatro, inclusive para o rival Flamengo por 1 a 0, o que resultou na demissão de Diniz, que há sete meses tinha conquistado o inédito título da Copa Libertadores.

Com Marcão de volta como técnico interino, o Fluminense deve voltar a atuar com dois zagueiros de posição. Com isso, Antônio Carlos deve ter Marllon ao seu lado no meio da defesa e Marcelo deve voltar na lateral esquerda. Sem o volante Lima, expulso no clássico, Thiago Santos pode ser escalado.

Gabriel Pires, muito criticado no clássico, deve ficar como opção no banco de reservas. Alexsander faria o setor. Pode ser que aconteça mudanças do meio para frente, com Martinelli voltando para a sua função de origem. Keno é outro que pode aparecer entre os titulares.

O Vitória, por sua vez, tenta engrenar sob o comando do técnico Thiago Carpini. O time baiano tem nove pontos e também se encontra na zona de rebaixamento. Na última rodada, perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista (SP).

Para se recuperar, terá que quebrar um tabu de 10 anos sem vencer o Fluminense fora de casa. A última vez foi em 2014, pelo Brasileirão daquele ano. O time rubro-negro venceu por 2 a 1, com dois gols de Marquinhos, ex-Palmeiras.

Carpini ganhou os retornos do volante Caio Vinícius, que deve voltar a ser improvisado na defesa após cumprir suspensão automática, e do atacante Alerrandro. Artilheiro do Brasileirão, o meia Willian Oliveira treinou normalmente e mostrou estar livre de dores. Com isso, está confirmado no duelo. O atacante Luiz Adriano, por sua vez, foi barrado por problemas extra-campo e não deve mais jogar pelo clube.

A comissão técnica tem reclamado de muitas ausências, que deixam o elenco com menos opções. Seguem fora, Lucas Esteves, Iury Castilho, Bruno Uvini, Camutanga e Everaldo. Isso sem contar Ricardo Ryller, que se juntará ao grupo na abertura da janela de transferências, no próximo dia 10.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VITÓRIA

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Marllon e Marcelo (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Martinelli, Alexansser (Keno) e Paulo Henrique Ganso; John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e PK; Luan Vinícius, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheuzinho, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).