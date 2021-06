Fluminense enfrenta o Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores; veja o caminho até a final Competição pode ter Fla-Flu na semifinal; confronto da próxima fase será decidido no Maracanã, em julho

O Fluminense já conhece seu adversário das oitavas de final da Libertadores e o caminho até a decisão. O Tricolor terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, conforme definido em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Por ter terminado na primeira posição do Grupo D, o Flu decide a vaga no Maracanã.

> Um ano da volta! Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Fluminense

Fluminense e Cerro Portenho já se enfrentaram quatro vezes na história, com três vitórias do Tricolor e um empate. Com a ida às oitavas, o Flu fatura mais US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) em premiação. Vale ressaltar que, por ter passado direto para a fase de grupos, o clube já havia recebido aproximadamente R$ 16 milhões.

O lado do Flu no chaveamento tem ainda Flamengo x Defensa y Justicia (ARG), Olimpia (PAR) x Internacional e Vélez Sarsfield (ARG) x Barcelona (EQU). Veja todos:

FOTO: Divulgação

O pote 2 tinha Defensa y Justicia (ARG), Olimpia (PAR), Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), São Paulo, Universidad Católica (CHI), Vélez Sarsfield (ARG) e Cerro Porteño (PAR). No pote 1, além do Fluminense, estavam Atlético-MG, Palmeiras, Racing (ARG), Barcelona (EQU), Flamengo, Argentino Jrs (ARG) e Internacional. Veja aqui todos os confrontos.

Veja todos os confrontos da Libertadores

​

As partidas das oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 13 e 20 de julho, logo depois do término da Copa América. Os clubes também vão conhecer no sorteio o chaveamento até a final do torneio, a ser realizada em Montevidéu, no Uruguai, em novembro.

O Fluminense ficou com a sétima colocação geral após a fase de grupos. Desta forma, o Tricolor tem menos possibilidades de definir confrontos em casa, já que no mata-mata o melhor classificado tem a vantagem.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também